Copropietario de Los Angeles FC, Larry Berg, será el próximo comisionado de la MLS

Larry Berg, copropietario de Los Angeles FC, será el próximo comisionado de la MLS, anunció el lunes la liga.

Al inicio del nuevo año, Berg asumirá el cargo en reemplazo de Don Garber, quien se ha desempeñado como comisionado de la liga desde 1999.

Berg, de 60 años, quien se desprenderá de su participación como propietario en LAFC, será presentado oficialmente el martes en la sede de la MLS en Nueva York.

“Me siento honrado de liderar a la MLS hacia su próxima era. Gracias a la visión y el compromiso de tantas personas, la MLS ha alcanzado un éxito enorme, pero creo que nuestras mayores oportunidades aún están por delante. Tenemos una oportunidad extraordinaria de fortalecer la calidad de nuestra competencia, desarrollar más jugadores de clase mundial, profundizar nuestra conexión con los aficionados y seguir elevando el lugar de la liga en el fútbol mundial", señaló Berg en un comunicado.

“Junto con nuestros propietarios, clubes, jugadores, socios, aficionados y el personal de la liga, no podría estar más entusiasmado por lo que viene”.

Garber seguirá como comisionado de la MLS hasta el final de la temporada 2026 antes de asumir como presidente de la liga. La MLS ha crecido enormemente durante el mandato de Garber y espera capitalizar el impulso del Mundial de 2026.

“Tras haber trabajado estrechamente con Larry durante la última década, he visto de primera mano las cualidades que lo convierten en un líder excepcional, y tengo plena confianza en que es la persona indicada para desempeñarse como el próximo comisionado de la MLS. Su integridad, criterio, liderazgo colaborativo y compromiso inquebrantable con la construcción de LAFC y de la liga lo han convertido en un socio invaluable. Espero trabajar junto a Larry durante esta transición y apoyarlo mientras conduce a la MLS hacia su próximo capítulo”, añadió Garber en un comunicado.

Berg anteriormente tuvo participaciones como propietario en el club de la Serie A AS Roma, así como en el Swansea City AFC de Gales. Bajo la propiedad de Berg, LAFC ganó la MLS Cup en 2022 y el Supporters’ Shield en 2019.

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