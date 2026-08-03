Medias Rojas obtienen al receptor Adley Rutschman de Orioles, rival de división

Los Medias Rojas de Boston al receptor All-Star Adley Rutschman de los Orioles de Baltimore, según una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el lunes porque el canje antes de la fecha límite no había sido anunciado.

Rutschman, de 28 años, batea para .251 con ocho jonrones y 47 carreras impulsadas esta temporada. Fue seleccionado al Juego de Estrellas por tercera vez, pero actualmente está en la lista de lesionados por una inflamación en la muñeca izquierda. También ha lidiado con una lesión de tobillo y una conmoción cerebral este año.

Si puede volver pronto al terreno, Rutschman es una incorporación importante para un equipo de Boston que se metió de lleno otra vez en la pelea por la postemporada con una racha de 15 victorias consecutivas el mes pasado. Los Medias Rojas necesitan ayuda detrás del plato, y su ofensiva también está lidiando con las lesiones de Triston Casas, Trevor Story, Roman Anthony e incluso del recién adquirido Curtis Mead.

Los Orioles seleccionaron a Rutschman con la primera elección global del draft en 2019, pero, a diferencia de Bobby Witt Jr., la segunda selección de ese año, no ha firmado un contrato a largo plazo. Rutschman puede convertirse en agente libre después de la próxima temporada.

Canjearlo a un rival de la División Este de la Liga Americana es un trago amargo para algunos aficionados de Baltimore. En muchos sentidos, representó tanto el éxito como el fracaso de los últimos años para los Orioles. Debutó en 2022 y el equipo despegó, terminando con marca ganadora ese año y luego irrumpiendo con una campaña de 101 victorias en 2023.

Baltimore alcanzó los playoffs en 2024, pero Rutschman bajó su rendimiento en el tramo final y no pudo recuperarse en 2025, cuando los Orioles se desplomaron hasta terminar en el último lugar. Ha estado mejor este año, pero ha jugado en apenas 67 partidos. Baltimore tiene marca de 54-58 y llegó al lunes a dos juegos y medio del último puesto de playoffs en la Liga Americana.

El dominicano Samuel Basallo, quien suma 16 jonrones esta temporada, pasa a ser ahora el receptor tituar 1 indiscutible de Baltimore. Sin embargo, Basallo, de 21 años, también está actualmente en la lista de lesionados.

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