Astros suman al jardinero central Daulton Varsho desde Toronto por Spencer Arrighetti

Los Astros de Houston, líderes de la clasificación, adquirieron el lunes al jardinero central Daulton Varsho de los Azulejos de Toronto a cambio del pitcher abridor Spencer Arrighetti.

Tras cambiar de clubhouse en Houston, Varsho estaba previsto que estuviera disponible para los líderes del Oeste de la Liga Americana en su juego del lunes por la noche contra Toronto.

Varsho, ganador del Guante de Oro en 2024, supone un gran impulso para los jardines de los Astros, que con una barrida de tres juegos a los Rangers de Texas el fin de semana se adueñaron del liderato divisional por primera vez desde principios de abril. Houston pasó de estar a medio juego por detrás a tener una ventaja de 2 1/2 juegos tras la serie del fin de semana.

“Estoy emocionado de sumar a Varsho a nuestra alineación. Encaja en una necesidad que hemos tenido aquí desde hace un tiempo. Aporta una dinámica distinta a nuestra ofensiva, realmente puede jugar en el jardín central, batea a la zurda. Este tipo estuvo en la Serie Mundial no hace mucho, así que sabe lo que se necesita”, comentó el mánager Joe Espada.

Espada señaló que planea utilizar a Varsho únicamente en el jardín central y elogió sus habilidades tanto a la ofensiva como a la defensiva.

“Tiene potencia. Creo que su poder va a funcionar muy bien en este estadio. Puede correr, puede robar algunas bases. Es un defensor por encima del promedio en el central, así que esas son cosas que encajan perfectamente”, afirmó espada.

En 99 juegos esta temporada, Varsho batea para .243 con siete jonrones y 26 carreras impulsadas. La temporada pasada conectó 20 jonrones en 71 juegos de Grandes Ligas con los Azulejos, que están últimos en el Este de la Liga Americana después de ganar el banderín de la Liga Americana en 2025.

Varsho tiene promedio de bateo de por vida de .229, con 106 jonrones y 321 carreras impulsadas en 747 juegos con Arizona y Toronto desde su debut en 2020. Puede convertirse en agente libre este otoño.

Arrighetti, en la lista de lesionados de 15 días por una irritación nerviosa en el pie derecho, tiene marca de 7-5 con efectividad de 4.60 en 17 aperturas esta temporada. El derecho de 26 años, que creció en Texas, tiene récord de 15-23 con efectividad de 4.66 en 52 aperturas en Grandes Ligas y una aparición como relevista con los Astros desde 2024.

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