Fecha límite: Filis suman a Luis Arráez para complementar a Harper y Schwarber

Los Filis de Filadelfia dieron un gran golpe temprano el lunes, poco antes de la fecha límite de canjes de las Grandes Ligas, al adquirir al tres veces campeón de bateo Luis Arráez, para generar ocasiones de carreras impulsadas para los toleteros Bryce Harper y Kyle Schwarber.

Arráez batea para .324, el líder de la Liga Nacional, en una temporada de resurgimiento tras firmar un contrato de un año por 12 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco a inicios de los entrenamientos de primavera. El venezolano de 29 años tiene su promedio de bateo más alto desde 2023 y ha defendido mejor la segunda base después de que las dudas sobre su guante aquietaran su mercado en la agencia libre.

Schwarber amaneció el lunes como el segundo en las mayores con 33 jonrones, pero ocupa el puesto 31 con 63 carreras impulsadas. Harper ha remolcado 66. El porcentaje de embasado del equipo, de .304, es el segundo más bajo de las mayores.

Filadelfia también trajo de los Gigantes al relevista Caleb Kilian en el canje por dos jugadores de ligas menores, y cerró un acuerdo aparte por el relevista zurdo Brooks Raley con los Mets de Nueva York.

Los Dodgers de Los Ángeles amanecieron ya con pinta de ser los grandes ganadores de la fecha límite, después de sumar el domingo a Tarik Skubal, dos veces ganador del Cy Young, a un roster cargado. Los Dodgers persiguen un tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

En la Liga Americana, Tampa Bay reforzó su rotación el domingo al incorporar al derecho Freddy Peralta, mientras que los Yankees de Nueva York adquirieron al toletero dominicano Luis García Jr. para darle un poco más de poder a su alineación sin Aaron Judge. También el domingo, los Cachorros de Chicago añadieron a Kevin Gausman a su rotación en un canje con los Azulejos de Toronto.

La fecha límite de cambios es el lunes a las 6 de la tarde de Nueva York. quedan algunas opciones atractivas, entre ellas el cerrador Mason Miller (San Diego) y el jardinero Daulton Varsho (Toronto)

Otros canjes destacados

— Los Marinerps adquirieron al jardinero Taylor Ward de los Orioles de Baltimore a cambio de los lanzadores derechos de ligas menores Alex Hoppe, Brock Moore y Harrison Kreiling. Ward, de 32 años, batea para .246 con siete jonrones y 30 carreras impulsadas en 111 juegos. Aporta profundidad a los jardines de Seattle y podría volver prescindible al jardinero Randy Arozarena, próximo agente libre y All-Star.

— Los Azulejos reforzaron su rotación con la mira puesta en 2027 al adquirir al derecho José Soriano de los Angelinos de Los Ángeles por tres prospectos. El dominicano de 27 años tiene marca de 9-6 con efectividad de 3.29 y registra una efectividad de 3.72 en cuatro temporadas en las Grandes Ligas. Está bajo control del equipo hasta 2028. El infielder Arjun Nimmala, selección de primera ronda de 2023, encabezó el paquete de ligas menores que fue a Los Ángeles, junto con el jardinero Eddie Micheletti Jr. y el derecho Angel Rivero.

— Los Guardianes de Cleveland sumaron un bate de poder y versatilidad en los jardines al incorporar a Jo Adell desde los Angelino, que recibieron al receptor de ligas menores Jacob Cozart. Adell, de 27 años, tiene 16 jonrones y 62 carreras impulsadas esta temporada, un año después de conectar 37 jonrones —la mejor cifra de su carrera— con 98 impulsadas.

— Los Rays de Tampa Bay añadieron al receptor Liam Hicks en un canje con los Marlins de Miami, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo. Hicks, de 27 años, está en su segunda temporada en las Grandes Ligas y batea para .282 con 14 jonrones y 62 carreras impulsadas. Está bajo control del equipo durante las próximas cuatro temporadas.

— Los Medias Blancas de Chicago adquirieron al jardinero Brenton Doyle de los Rockies de Colorado por un par de prospectos. Doyle, quien recientemente salió de la lista de lesionados por una contusión en el oblicuo, batea para .214 con un jonrón y nueve bases robadas. Ha ganado dos Guantes de Oro por su trabajo en el jardín central. Chicago también adquirió al relevista derecho Huascar Brazobán, procedente de los Mets, a cambio de los lanzadores derechos de ligas menores Gabe Davis y Zach Franklin. Brazobán, dominicano de 36 años, registra una marca de 5-2 y una efectividad de 2.56 en 46 partidos esta temporada.

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La periodista deportiva de AP Alanis Thames contribuyó a esta historia.

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