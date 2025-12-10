El boxeador británico Anthony Joshua (AJ) ha insistido en que no se guardará nada en su inesperado combate con Jake Paul.

El viernes 19 de diciembre, la estrella de los pesos pesados Joshua luchará contra el youtuber reconvertido en boxeador en el Kaseya Center de Miami, EE. UU. El combate no será una exhibición, sino un combate profesional, lo que significa que el resultado figurará en el historial de cada uno y que es posible que se produzca un nocaut.

Sin embargo, está programado que el combate de los pesos pesados incluya ocho asaltos de tres minutos, lo que lo hace más corto que la mayoría de los combates principales del deporte masculino. Además, Joshua tendrá un límite de 111 kg (245 libras) de peso.

Sin embargo, cada luchador usará guantes de 10 onzas en lugar de pares más grandes, más indulgentes.

Joshua contra Paul es uno de los emparejamientos más inesperados de la historia del boxeo: Joshua (36) ha sido dos veces campeón del mundo de los pesos pesados, mientras que Paul (28) se dio a conocer en YouTube y en Disney Channel antes de iniciar su carrera como boxeador.

Aun así, Joshua se ha comprometido a perseguir el K. O., diciendo en un comunicado de prensa: “Jake o cualquiera puede conseguir este trabajo. No tendré piedad”.

“Me tomé un tiempo y vuelvo con un mega espectáculo. Es una gran oportunidad para mí. Te guste o no, estoy aquí para hacer grandes números, tener grandes peleas y batir todos los récords, mientras mantengo la calma y la serenidad”.

“Recuerden mis palabras: verán a muchos más luchadores aprovechar estas oportunidades en el futuro. Estoy a punto de romper Internet en la cara de Jake Paul”, añadió.

“Esto no es una simulación de inteligencia artificial, es el Día del Juicio Final”, dijo Paul, por su parte. Continuó: “Un combate profesional de pesos pesados contra un campeón del mundo de élite en su mejor momento. Cuando venza a Anthony Joshua, desaparecerán todas las dudas, y nadie podrá negarme la oportunidad de luchar por un título mundial”.

open image in gallery Jake Paul (derecha) en su polémica pelea con Mike Tyson ( Getty )

“A todos mis haters, aquí está lo que querían. A la gente del Reino Unido, lo siento. El viernes 19 de diciembre, bajo las luces de Miami, en directo a nivel mundial, solo en Netflix, se pasará la antorcha y el Goliat británico será neutralizado”.

El promotor de Joshua, Eddie Hearn, agregó: “Ten cuidado con lo que deseas: es lo único que necesito decir. El 19 de diciembre se enfrentarán dos de los grandes nombres del deporte. Aunque admiro la valentía de Jake, se va a enterar por las malas en Miami”.

Mientras tanto, el socio de Paul dijo: “Todo el mundo se rió cuando Jake Paul dijo en marzo que quería pelear con A. J. en 2026. Pues bien, los planes cambiaron y, en menos de dos semanas, MVP [Most Valuable Promotions] y Netflix han organizado uno de los mayores combates de todos los tiempos”.

“Ahora, como solo Jake Paul podría y querría hacerlo, se enfrentará a uno de los boxeadores más temibles del mundo. Joshua tiene todas las ventajas en este combate, excepto una: la confianza delirante de Jake Paul. Y si alguien puede sorprender al mundo, es él”, expresó.

Joshua tiene un récord de 28-4 (25 victorias por K. O.), y ha vencido a rivales de la talla de Wladimir Klitschko, Dillian Whyte, Joseph Parker, Alexander Povetkin y Kubrat Pulev, además de enfrentarse a Oleksandr Usyk y Daniel Dubois en competencias de élite.

open image in gallery Anthony Joshua intentará recuperarse de la derrota ante Daniel Dubois ( Getty Images )

Mientras tanto, Paul lleva 12-1 (7 victorias por nocaut) como profesional. El estadounidense ha derrotado, entre otros, al excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez jr., a los excampeones de la UFC Tyron Woodley y Anderson Silva, y al icono del boxeo de los pesos pesados Mike Tyson.

Paul se enfrentó a Tyson, que entonces tenía 58 años, en noviembre de 2024 y ganó por puntos en un combate muy controvertido, que se desarrolló a lo largo de ocho asaltos de dos minutos. Paul suele luchar en peso semipesado, pero se enfrentó a Tyson en peso pesado.

Joshua no pelea desde septiembre de 2024, cuando fue noqueado por Daniel Dubois en el estadio de Wembley (Reino Unido), donde sufrió cuatro derribos en el camino a la derrota —la cuarta derrota de su carrera y la segunda por nocaut.

El público británico sigue esperando un enfrentamiento generacional entre Joshua y Tyson Fury (37), cuyo hermanastro Tommy es el único púgil que ha vencido a Paul. Según Hearn, la pelea Joshua vs. Fury está prevista para principios de 2026.

En un giro interesante, el combate contra Paul ve a Joshua desviarse de su canal de transmisión habitual, DAZN, para competir en Netflix.

Traducción de Sara Pignatiello