Mike Tyson asestó un duro puñetazo a MrBeast antes de la mega pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en el Estadio Allegiant de Las Vegas.

El excampeón del mundo de los pesos pesados se dispuso a mostrar a la estrella de YouTube cómo se siente un golpe de un boxeador de élite, horas antes de que Crawford venciera a Canelo en una impresionante exhibición de boxeo.

Y a pesar de haber pasado ya su mejor momento a los 59 años, Tyson se ha mantenido en forma. De hecho, completó un entrenamiento para el polémico combate de exhibición contra Jake Paul el año pasado, por lo cual pudo propinarle el golpazo al poco preparado MrBeast.

“Mike Tyson está a punto de darme un puñetazo, porque gracias a Riyadh Season, la pelea entre Canelo y Crawford está por suceder; literalmente empieza en menos de una hora”, comentó MrBeast, quien tiene 435 millones de suscriptores en la plataforma de streaming. A su lado estaban el excampeón mundial de peso pesado y el máximo responsable del boxeo en Arabia Saudita, Turki Alalshikh.

“Y para crear consciencia voy a recibir un puñetazo de Mike Tyson, cuando estés listo”.

A continuación, Tyson descargó un aplastante gancho de izquierda al cuerpo, que derribó de inmediato al novato y quedó jadeando sobre una rodilla y sostenido por “Iron Mike”.

Alalshikh, que llevaba una camiseta de Canelo contra Crawford, miraba riendo mientras el público detrás de la cámara hacía muecas audibles por el impacto del disparo.

MrBeast regresó más tarde a ringside para ver la pelea, sentado junto a Alalshikh, Dana White y la superestrella de Hollywood Jason Statham.

Recientemente, Tyson volvió al cuadrilátero en un combate de exhibición contra Paul, en el que “El niño problemático” salió victorioso por decisión unánime a los puntos (80-72, 79-73 y 79-73).

El combate fue muy criticado por los aficionados, ya que Tyson tuvo que esforzarse mucho para pelear y asestar golpes a su rival, 31 años más joven que él.