¿Cuándo es la pelea Canelo vs. Crawford? Hora de inicio, cartelera y cómo ver el combate

Este fin de semana, Canelo Álvarez se medirá con Terence Crawford en una de las peleas comerciales más importantes de los últimos años.

El ídolo mexicano defenderá todos los títulos mundiales del peso supermediano en Las Vegas, donde enfrentará a quien muchos consideran el número uno libra por libra, en el Allegiant Stadium, casa del equipo de la NFL, los Raiders.

Invicto hasta la fecha, Crawford ha sido campeón en cuatro divisiones, desde el peso ligero hasta el superwélter. Sin embargo, este combate en las 168 libras frente a Canelo marcará un salto de categoría aún más drástico en su carrera.

Si logra vencer a Canelo (63-2-2, 39 KO), el estadounidense de 37 años (41-0, 31 KO) se convertirá en el primer boxeador en la historia en ser campeón indiscutido en tres categorías distintas. Por su parte, Canelo, de 35 años, también múltiple campeón en diferentes divisiones, recuperó en mayo el estatus indiscutido en el peso supermediano, su categoría preferida en los últimos años.

Aunque desde el punto de vista del peso es un duelo algo forzado, se trata de una de las peleas más grandes desde el histórico Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao de hace 10 años. Enfrenta al rostro del boxeo, Canelo, contra un púgil al que muchos consideran hoy el mejor del mundo.

A continuación, encontrarás toda la información que necesitas:

¿Cuándo es el combate?

La pelea entre Canelo y Crawford se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. La cartelera principal está prevista para iniciar el domingo a la 1:00 a. m. BST (sábado 5:00 p. m. PT / 7:00 p. m. CT / 8:00 p. m. ET), mientras que la caminata hacia el ring para el evento estelar se espera alrededor de las 4:00 a. m. BST del domingo (sábado 8:00 p. m. PT / 10:00 p. m. CT / 11:00 p. m. ET).

¿Dónde se lo puede ver?

El evento se transmitirá en vivo y en exclusiva por Netflix en todo el mundo. Estará disponible para todos los suscriptores de la plataforma, sin costo extra, no como PPV.

Probabilidades (apuestas)

Canelo Álvarez (derecha) frente a Terence Crawford, a quienes enfrentará en septiembre en una de las peleas más esperadas del año ( Getty )

Canelo Álvarez – 8/15

Terence Crawford – 6/4

Empate – 16/1

Cartelera de la función

(C = campeón)

Canelo Álvarez (C) vs. Terence Crawford – Títulos indiscutidos del peso supermediano

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr – Superwélter

Christian Mbilli vs. Lester Martínez – Supermediano

Mohammed Alakel vs. John Ornelas – Ligero

Serhii Bohacuk vs. Brandon Adams – Mediano

Iván Dychko vs. Jermaine Franklin – Pesado

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez – Superpluma

Sultán Almohammed vs. Martín Caraballo – Superligero

Steven Nelson vs. Raiko Santana – Semipesado

Marco Verde vs. Marcos Osorio Betancourt – Supermediano

