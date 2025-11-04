El influencer y boxeador Jake Paul se quedó sin oponente luego de que se suspendiera la pelea de exhibición que tenía programada con Gervonta Davis para el 14 de noviembre.

El combate fue cancelado este lunes, luego de que Davis, campeón mundial invicto, enfrentara nuevas acusaciones por agresión la semana pasada.

“Tank”, de 30 años, ha tenido varios enfrentamientos con la justicia en los últimos años. En agosto, una expareja —madre de dos de sus tres hijos— retiró una denuncia por violencia doméstica. Sin embargo, ahora Davis enfrenta nuevas acusaciones, esta vez por parte de otra excompañera.

Según documentos públicos del sitio del condado de Miami-Dade, Courtney Rossel figura como demandante contra Davis. La denuncia, presentada por el bufete Wolfe Law Miami, incluye cargos por agresión, agresión agravada, privación ilegítima de libertad, secuestro e inflicción intencional de daño emocional, todos relacionados con un presunto incidente ocurrido el 27 de octubre de 2025.

Ante la gravedad de las acusaciones, Most Valuable Promotions (MVP) —la promotora de Jake Paul— inició una investigación interna y tomó la decisión de cancelar la pelea. Jake Paul, de 28 años, no se guardó palabras tras la noticia: “Davis es una basura humana con patas. Trabajar con él fue una pesadilla total, por su falta de profesionalismo y sus pedidos absurdos”.

“Si apoyas a este hombre, estás apoyando el pecado más vil que puede cometer alguien”, expresó Paul. “Mi compañía defiende a las mujeres. Pido disculpas sinceramente a todos los involucrados, especialmente a los boxeadores que formaban parte de las peleas previas, a mi equipo en MVP y a quienes trabajaron tan duro para este evento. Dejaron de ver a sus hijos y familias por culpa de este tipo que volvió a perder el juicio”.

open image in gallery Jake Paul (derecha) y Gervonta Davis durante un cara a cara por la pelea que tenían prevista ( Getty )

“En lo personal, sigo adelante como siempre. Cualquiera, en cualquier lugar, a cualquier hora”. Con Davis descartado, surge la pregunta: ¿quién será el próximo rival de Jake Paul?

Desde que salieron a la luz las nuevas denuncias contra Gervonta Davis la semana pasada, comenzaron a circular posibles nombres.

Uno de los que más resuena es Francis Ngannou, excampeón peso pesado de UFC, quien actualmente compite en la Professional Fighters League (PFL), una organización de MMA en la que Paul tiene participación. Ngannou, de 39 años, ha tenido dos peleas como boxeador profesional: una derrota ajustada ante Tyson Fury en 2023 y un nocaut contundente a manos de Anthony Joshua en 2024.

Ngannou insinuó que hubo conversaciones, pero dejó claro que un combate contra Jake Paul no se concretará. En declaraciones a TMZ, afirmó: “No, eso no va a pasar. ¿Cómo van a pasar de Gervonta Davis a Francis Ngannou? Gervonta es un boxeador fantástico, tiene una pegada de nocaut, pero vamos…”

“La diferencia de peso y todo lo demás… no tiene sentido. Con Gervonta puedes pensar: ‘Bueno, hay diferencia de tamaño, pero puede equilibrarlo’. Pero en mi caso, eso ya no aplica”. Gervonta Davis pelea en la categoría de peso ligero, varias divisiones por debajo de la crucero, donde Jake Paul suele competir. Aun así, Paul ha incursionado antes en peso pesado, lo que desató las especulaciones sobre un posible cruce con Ngannou.

open image in gallery Francis Ngannou se burla de Tyson Fury tras derribarlo en el ring ( AFP via Getty Images )

“No me falten el respeto así”, contó Ngannou. “Incluso después salieron con: ‘¿Y si los números son buenos?’ Me mandaron un número y respondí: ‘No se trata del número. Si fuera por eso, ya hubiéramos empezado’. Simplemente, no me interesa, no tiene sentido para mí. No es lo que estoy buscando en este momento”.

Jake Paul reaccionó el martes con un mensaje en X (Twitter), en tono burlón: “Querido Francis: solo di que ya te humillaron en el boxeo y que tienes miedo de perder contra Jake Paul. Lo acepto. Eres un rival fácil, amigo. Estás estancado”.

Otro nombre que circuló como posible oponente fue el del excampeón interino Ryan García. Sin embargo, su promotor, Oscar De La Hoya, descartó esa posibilidad, citando cuestiones contractuales.

“Les voy a explicar por qué esta pelea no va a suceder”, dijo De La Hoya. “Ryan García pelea en DAZN y Jake Paul lo hace con Netflix. Y eso lo resume todo. Golden Boy Promotions tiene contrato con DAZN, Ryan con Golden Boy, y así es como funciona esto. Es un tema de negocios”.

open image in gallery Ryan García (izquierda) junto a su promotor, la leyenda del boxeo Óscar De La Hoya ( Getty Images )

“Ryan probablemente va a salir con un discurso diciendo: ‘Me están impidiendo ganar dinero’, y cosas por el estilo. Pero no, hay que respetar la ley y las reglas. Tiene contrato con DAZN y con Golden Boy. No funciona así”.

“La próxima pelea de Ryan García la voy a anunciar yo: contra quién y cuándo será”.

Mientras tanto, el favorito en las apuestas para enfrentar a Jake Paul es Nate Diaz, la leyenda de UFC que ya peleó con Paul en 2023, en un combate de boxeo que ganó el influencer tras enviarlo a la lona y dominar por puntos.

Tras esa pelea, se habló de una posible revancha en MMA, bajo el paraguas de PFL (Professional Fighters League), liga en la que Paul tiene participación directa.

Traducción de Leticia Zampedri