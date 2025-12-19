Anthony Joshua se enfrentará este fin de semana al youtuber convertido en boxeador Jake Paul, en un combate de peso pesado tan insólito como impactante.

Joshua, excampeón mundial de los pesos pesados en dos ocasiones, regresa al ring a los 36 años, tras 14 meses de inactividad. Lo hará frente al estadounidense de 28 años, en lo que muchos consideran el mayor —y más peligroso— reto de la carrera de Paul.

La pelea se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami y no será una simple exhibición: se trata de un combate profesional, cuyo resultado quedará registrado en el historial de ambos boxeadores. Además, existe la posibilidad de nocaut.

Joshua llega a este duelo después de su derrota por nocaut técnico ante el británico Daniel Dubois en septiembre de 2024. Paul, por su parte, tenía previsto enfrentarse a Gervonta Davis, pero una demanda civil contra el campeón ligero de la AMB frustró esa pelea de exhibición, que estaba programada para el 14 de noviembre.

En un comunicado de prensa, Joshua lanzó una advertencia: “Jake o cualquiera puede conseguir este trabajo, sin piedad. Te guste o no, estoy aquí para hacer grandes números, tener grandes peleas y batir todos los récords, mientras mantengo la calma y la serenidad. Recuerden mis palabras: verán a muchos más luchadores aprovechar estas oportunidades en el futuro. Estoy a punto de romper Internet en la cara de Jake Paul”.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber antes del Joshua vs. Paul:

¿Cuándo es la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua?

El esperado combate entre Jake Paul y Anthony Joshua se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami. El evento comenzará alrededor de las 7 p. m. (hora estándar central), mientras que las caminatas al ring para el combate estelar están previstas para las 9 p. m. (hora estándar central).

¿La pelea será gratis en Netflix?

El evento se transmitirá en vivo y en exclusiva a través de Netflix para todo el mundo. No será un evento de pago por evento (PPV), por lo que estará incluido sin costo adicional para todos los suscriptores actuales o nuevos de la plataforma.

open image in gallery Jake Paul peleará contra Anthony Joshua en diciembre ( AP )

¿Cuáles son las reglas del combate?

Se trata de un combate profesional de peso pesado, no de una exhibición. Por lo tanto, el resultado quedará registrado en el historial oficial de ambos boxeadores y habrá posibilidad de nocaut. La pelea está pactada a ocho asaltos de tres minutos cada uno, y ambos utilizarán guantes estándar de 283 gramos. Además, Anthony Joshua no podrá superar los 111 kilos en el pesaje oficial previo al combate.

Probabilidades del combate:

Victoria de Joshua: 1/9

Victoria de Paul: 6/1

Empate: 20/1

open image in gallery Joshua pone fin a su paréntesis de 14 meses fuera del ring al enfrentarse al youtuber convertido en boxeador ( PA Wire )

Cartelera completa del evento

La letra “C” indica campeona o campeón defensor.

Combate estelar (peso pesado): Anthony Joshua vs. Jake Paul

Alycia Baumgardner (C) vs. Leila Beaudoin: títulos superpluma femenino de la IBF y la WBO

Anderson Silva vs. Tyron Woodley: peso crucero

Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes: peso superpluma

Cherneka Johnson (C) vs. Amanda Galle: títulos gallo femenino de la IBF, WBC y WBO

Caroline Dubois (C) vs. Camila Panatta: título ligero femenino del WBC

Yokasta Valle (C) vs. Yadira Bustillos: título paja femenino del WBC

Avious Griffin vs. Justin Cardona: peso wélter

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.: peso crucero

Traducción de Leticia Zampedri