Jake Paul revela que su nariz rota empeoró durante el sparring antes de enfrentar a Anthony Joshua

Jake Paul confesó que su nariz, previamente fracturada, se ha desviado aún más durante las intensas sesiones de sparring de cara a su próxima pelea con Anthony Joshua. “Está cada vez más torcida”, admitió el youtuber convertido en boxeador.

El combate está programado para el 19 de diciembre en Miami y será una pelea profesional en la categoría de peso pesado. En ese marco, estará pactada a ocho asaltos de tres minutos, con posibilidad de nocaut, y ambos utilizarán guantes estándar de 284 gramos.

Anthony Joshua, dos veces campeón mundial de peso pesado, tendrá un límite de 111 kilogramos un día antes del evento. Para enfrentar ese reto, Jake Paul se preparó con sparrings aún más corpulentos, entre ellos Lawrence Okolie, Jared Anderson y Frank Sánchez.

El estadounidense Jake Paul tiene un récord de 12 victorias y una derrota como boxeador profesional, con triunfos destacados sobre el excampeón mundial de peso mediano Julio César Chávez Jr. y la leyenda de los pesados Mike Tyson. Sin embargo, este último tenía 58 años cuando Paul lo venció por decisión en noviembre de 2024. Con 28 años, el influencer enfrentará un desafío de una escala completamente distinta al medirse con Anthony Joshua, de 36.

En la previa a su combate con el británico Anthony Joshua, Jake Paul fue entrevistado en The Pat McAfee Show, donde fue consultado por su nariz fracturada.

“Cada vez está más torcida”, respondió Paul. “No voy a mentir: entrenar con pesos pesados hizo que mi nariz se moviera un par de milímetros en este campamento”.

Luego mencionó a uno de sus sparrings: “Un tipo llamado Frank Sánchez me la golpeó un poco, así que tiene un detalle ahí. Pero sí, está mal. Mira”.

open image in gallery Jake Paul en la conferencia de prensa de lanzamiento de su pelea con Anthony Joshua ( Getty Images for Netflix )

Profundizando en su preparación, Jake Paul contó que incorporó sparrings de primer nivel: “Trajimos campeones mundiales de peso pesado, tipos de 122 y 113 kilos. De hecho, tengo todavía marcas del ojo morado que me dejó Lawrence Okolie”.

El influencer destacó la exigencia de las sesiones previas al combate: “Mis entrenadores están entre los mejores del mundo y me dicen: ‘Creemos que el sparring que haces ahora va a ser más duro que la pelea’. No me mienten. Confío en ellos y pienso lo mismo”.

Sobre Anthony Joshua, Paul fue directo: “No creo que pueda noquearme, porque no va a poder acomodar bien sus golpes para conectar uno fuerte”.

Añadió que espera una pelea intensa: “Creo que será un combate muy duro durante varios asaltos, pero cuando entienda su ritmo, su estilo, su velocidad y su movimiento, él se va a cansar un poco de perseguirme”.

Y concluyó con una predicción: “Ahí voy a preparar el golpe. No voy a decir cuál, pero lo tengo claro y pienso que todo termina en el quinto o sexto asalto”.

open image in gallery Paul mira a Joshua antes de su pelea del 19 de diciembre ( Getty )

Jake Paul peleó por última vez en junio, cuando venció por decisión a Julio César Chávez Jr. Por su parte, Anthony Joshua tuvo su última aparición en septiembre de 2024, en una derrota por nocaut técnico ante Daniel Dubois.

Hasta ahora, la única caída de Paul como profesional fue frente a Tommy Fury, medio hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. En el caso de Joshua, su derrota ante Dubois —en la que visitó la lona en varias ocasiones— se sumó a los dos reveses sufridos ante Oleksandr Usyk y a la sorpresiva caída frente a Andy Ruiz Jr.

A pesar de ello, “AJ” fue dos veces campeón mundial de los pesos pesados y cuenta con triunfos sobre nombres de alto calibre, como Wladimir Klitschko, Joseph Parker, Kubrat Pulev, Dillian Whyte y Alexander Povetkin.

Traducción de Leticia Zampedri