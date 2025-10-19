Atlanta United despide al técnico Ronny Deila tras su primera temporada

El Atlanta United despidió el domingo al entrenador Ronny Deila, un día después del final de la temporada en la que terminó penúltimo en la Conferencia Este.

Deila fue destituido tras solo una campaña.

El CEO y presidente de Atlanta United, Garth Lagerwey, dijo que se iniciaría de inmediato una búsqueda global para encontrar un reemplazo.

“Era evidente que nuestro estándar de juego no se cumplió esta temporada, y junto con nuestro equipo de liderazgo senior, hemos decidido que era en el mejor interés de Atlanta United llevar al equipo en una dirección diferente”, indicó Lagerwey en un comunicado emitido por el equipo.

"En última instancia, le debemos a nuestros fanáticos un producto en el campo mucho mejor y es nuestro compromiso inquebrantable proporcionar eso a esta comunidad lo antes posible".

Lagerwey expresó que agradeció a Deila "por su tiempo y compromiso con la organización y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos".

La temporada terminó con el empate 1-1 el sábado por la noche con D.C. United en la última aparición del veterano portero Brad Guzan, quien anunció su retiro el martes.

Deila fue contratado por Atlanta United el 20 de diciembre de 2024. El movimiento trajo a Deila de regreso a la Major League Soccer tres años después de que guio al New York City FC al campeonato de 2021.

A Deila se le otorgó un contrato de tres años para reemplazar a Rob Valentino, quien sirvió como entrenador interino después de que despidieron al mexicano Gonzalo Pineda en junio de 2024.

Atlanta United tuvo un éxito inmediato después de ingresar a la liga en 2017, llegando a los playoffs en su temporada debut y ganando la Copa MLS al año siguiente, mientras establecía numerosos récords de asistencia en la liga.

Atlanta no ha reclamado un trofeo desde la temporada 2019, cuando capturó tanto la U.S. Open Cup como la Champions Cup, además de llegar a la final de la Conferencia Este de la MLS.

