Rybakina remonta y vence a Alexandrova en el Ningbo Open

Elena Rybakina remontó después de perder el primer set para vencer el domingo por 3-6, 6-0, 6-2 a Ekaterina Alexandrova en la final del Abierto de Ningbo para conquistar su décimo título de la WTA.

Rybakina, la tercera cabeza de serie, comenzó lentamente, rezagándose 4-1 frente a su rival rusa en el primer set. Se recuperó en el segundo para dominar el resto del camino a su oponente, Alexandrova, la cuarta cabeza de serie, con un fuerte juego de servicio que incluyó 11 aces.

“Muchas gracias a mi equipo por siempre empujarme a ser mejor”, dijo. “Especialmente al final de la temporada, no es fácil, pero sin ustedes no estaría aquí”.

Fue el segundo título del año para la jugadora de Kazajistán, quien también ganó en Estrasburgo, y el décimo de su carrera.

El repunte de Rybakina al final de la temporada la mantiene en la contienda para las Finales de la WTA que se celebrarán en Riad en noviembre.

"Fue la tercera derrota consecutiva en una final del WTA 500 para Alexandrova.

“Quisiera felicitar a Ekaterina por una gran semana y una gran temporada hasta ahora”, expresó Rybakina.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes