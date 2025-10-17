Argentina quiere confirmar el favoritismo y conquista su séptimo título mundial Sub20 ante Marruecos

Argentina enfrenta a Marruecos en la final del Mundial Sub20 en busca de ampliar a siete su récord de consagraciones en la categoría.

Para levantar la copa por primera vez desde 2007, la Albiceleste confía en la experiencia y disciplina del seleccionador Diego Placente, quien regresa a una final 28 años después de conquistar con el equipo juvenil que se coronó en Malasia.

Tras un rendimiento impecable a lo largo de la cita mundialista en Chile, los argentinos se verán en la última instancia ante un oponente del norte de África que por primera vez dice presente en la final de un Sub20.

Este equipo argentino Sub20 quiere sacarse la espina de haber cuarto en el Mundial Sub17 de Indonesia 2023. Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Juan Manuel Villalba, Valentino Acuña, Maher Carrizo y Ian Subiabre son los sobrevivientes de ese seleccionado que tenía a Placente al mando.

“Es una revancha para todos, es una camada que se quedó en la puerta de hacer historia con el Sub17 y esto es un poco la recompensa", comentó Placente, un ex lateral izquierda.

Entre versatilidad táctica, talento y sintonía, la Albiceleste buscará revivir sus años dorados y volver a la cima del podio tras subir a lo más alto en seis ocasiones: 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

Argentina ha ido de menos a más en este Mundial. Se mostró contundente para despachar 4-0 a Nigeria en los octavos de final, domó 2-0 a México en cuartos y superó 1-0 a Colombia, con un gol del extremo Mateo Silvetti a los 72 minutos.

Silvetti, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami de la MLS, ha sido fundamental al anotar en cada uno de los duelos de la fase de eliminación directa para sumar tres conquistas en el Mundial Sub20.

Pese a que ha empezado siempre en el banquillo, Silvetti está peleando por llevarse la Bota de Oro al máximo anotador del certamen, en un carrera liderada hasta ahora por Lucas Michel (Francia), Benjamin Cremaschi (Estados Unidos) y Neiser Villarreal (Colombia), todos con cinco tantos.

“A lo largo del torneo lo dije: Argentina es un país muy rico en jugadores. Tanto los que arrancan jugando como los que estamos afuera”, sostuvo Silvetti.

Caminan a su lado por la Bota de Oro sus compatriotas Alejo Sarco (4 goles) y Maher Carrizo (3), una muestra más del potencial goleador de esta selección. Ya se conjetura que varios de estos juveniles podría ser convocados para los próximos amistosos de la selección absoluta que dirige Lionel Scaloni, quien ya avisó que no citará a varios de los habituales debido a compromisos decisivos de sus respectivos clubes.

____

