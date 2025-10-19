Segundo triplete de Messi en la MLS da ventaja al Inter Miami sobre Nashville

Lionel Messi anotó su segundo hat trick en la MLS, impulsando el sábado por la noche al Inter Miami a una victoria de 5-2 sobre Nashville SC.

Messi lidera la MLS en anotaciones con 29 goles esta temporada. La última vez que anotó un hat trick fue el pasado 19 de octubre en la victoria del Inter Miami por 6-2 sobre el New England Revolution.

Abrió el marcador en el minuto 35, anotando su gol número 27 de la temporada con un disparo desde fuera del centro del área para dar una ventaja de 1-0 al Inter Miami. Nashville SC respondió con un cabezazo de Sam Surridge a los 43 minutos para empatar a 1-1 el juego.

Después de superar en tiros 11-4 a Inter Miami en la primera mitad, el esfuerzo de Nashville SC dio frutos en el sexto minuto del tiempo de descuento de la primera mitad cuando Jacob Shaffelburg anotó tras un rebote de Hany Mukhtar en el poste izquierdo para una ventaja de 2-1.

A Miami se le otorgó un penalti tras una mano del hondureño Andy Nájar a los 62 minutos. Messi anotó su segundo del juego para empatar 2-2. Cuatro minutos después, el argentino Baltasar Rodríguez dio al Inter Miami una ventaja de 3-2 con un disparo desde el centro del área.

Messi anotó su tercero de la noche con un disparo de zurda desde el centro del área en el minuto 81 para extender la ventaja a 4-2. El venezolano Telasco Segovia añadió un quinto gol para el Inter Miami un minuto después del tiempo de descuento para asegurar la victoria.

El hat trick de Messi le da una ventaja como finalista para la Bota de Oro al Jugador Más Valioso. Ahora está cinco goles por delante del segundo máximo goleador de la liga, Denis Bouanga del Los Angeles FC.

Inter Miami termina la temporada regular como el tercer sembrado en la Conferencia Este enfrentaría a Nashville en la primera ronda de los Playoffs de la MLS, que es el sexto sembrado.

