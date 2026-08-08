Brighton cede al argentino Facundo Buonanotte a préstamo al club español Elche

El mediocampista de Brighton Facundo Buonanotte jugará esta temporada en el equipo español Elche, en lo que será el cuarto préstamo del creador de juego argentino desde que se incorporó al club de la Liga Premier en enero de 2023.

Buonanotte, de 21 años, quien firmó con Brighton procedente de Rosario Central, fue cedido a Leicester para la temporada 2024-25 y la temporada pasada la dividió entre Chelsea y Leeds.

Buonanotte jugó con regularidad en Leicester, pero tuvo dificultades para sumar minutos tanto en Chelsea como en Leeds.

“Facundo es un joven jugador talentoso que ha seguido desarrollándose desde que llegó al club. Este préstamo le da la oportunidad de jugar con regularidad en una de las mejores ligas de Europa”, dijo a última hora del viernes Mike Cave, director deportivo de Brighton en el anuncio del equipo.

Elche terminó 15º en La Liga la temporada pasada.

“Creemos que este movimiento le proporcionará un entorno excelente para adquirir más experiencia, y seguiremos de cerca su progreso durante toda la temporada”, añadió Cave.

Buonanotte debutó con la selección mayor de Argentina en 2023 ante Indonesia y volvió a jugar con la Albiceleste en 2024 frente a El Salvador. No formó parte de la convocatoria para el Mundial.

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