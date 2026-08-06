Vinicius Junior y Real Madrid acuerdan ampliar contrato hasta 2032

La estrella brasileña Vinícius Júnior acordó una extensión de contrato con el Real Madrid para permanecer en el gigante español hasta junio de 2032, anunció el club el jueves.

El extremo de 26 años había entrado en el último año de su contrato y, según informes, había despertado el interés del campeón de la Liga Premier, el Arsenal.

Vinícius ha marcado 128 goles en 375 partidos desde que llegó a Madrid a los 18 años y ha ayudado al club a ganar 14 títulos, incluida La Liga en tres ocasiones y la Liga de Campeones en dos.

“Vinicius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en uno de los periodos más exitosos de nuestra historia”, señaló el club en su anuncio.

No se dieron a conocer los términos financieros de la extensión.

“Ocho años en el Bernabéu son muy pocos... ¡6 años más, y para siempre!”, señaló Vinícius en Instagram.

El Real Madrid afrontan la temporada 2026-27 con un nuevo entrenador —José Mourinho, en una segunda etapa— y expectativas renovadas entre los aficionados.

Madrid no ha ganado un título importante en dos años pese a contar con el delantero superestrella Kylian Mbappé. El club pasó por dos entrenadores, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, la temporada pasada.

Los ganadores récord de 15 Copas de Europa han visto al Paris Saint-Germain conquistar títulos consecutivos de la Liga de Campeones. Madrid ha terminado subcampeón, por detrás de su feroz rival Barcelona, en la lucha por el título de La Liga las dos últimas temporadas.

Más temprano el jueves, el Real Madrid llegó a un acuerdo con el Leipzig para el traspaso del joven internacional de Costa de Marfil Yan Diomande. El delantero de 19 años firmó un contrato por siete años.

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