Newcastle confirma la contratación de Matthias Jaissle como técnico para reemplazar a Eddie Howe

Newcastle confirmó la contratación del entrenador Matthias Jaissle, de 38 años, el miércoles para reemplazar a Eddie Howe, quien renunció tras casi cinco años al mando.

El técnico alemán asumirá de inmediato el control de las Urracas en España, en su campamento de entrenamiento de pretemporada, que concluye el sábado con un partido amistoso contra el Valencia en el estadio de Mestalla.

El club de la Liga Premier no especificó la duración del contrato de Jaissle.

Jaissle llevó al club saudí Al-Ahli a conquistar títulos consecutivos de la Liga de Campeones de Asia Elite. Se incorporó a Al-Ahli en 2023 después de conducir al Salzburg a ganar de forma consecutiva la liga austríaca.

Newcastle abre su temporada de la Liga Premier el domingo 23 de agosto en casa contra el Liverpool.

Howe confirmó el viernes que renunció. Estuvo al frente de Newcastle durante casi cinco años y, en ese tiempo, puso fin a la espera de décadas del club respaldado por Arabia Saudí por conseguir títulos.

Pero los jugadores estrella Anthony Gordon y Sandro Tonali se han marchado durante esta ventana de transferencias y hay especulaciones de que el capitán Bruno Guimaraes podría seguirlos.

El año pasado, Newcastle vendió a su máximo goleador, Alexander Isak, y terminó 12do, quedándose fuera de la clasificación a la Liga de Campeones.

Howe condujo dos veces a Newcastle a la clasificación para la Liga de Campeones y ganó la Copa de la Liga inglesa en 2025 para poner fin a la espera de 70 años del club por un gran trofeo doméstico.

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