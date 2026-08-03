Bodø/Glimt se cruzaría contra Olympiakos o NEC al buscar volver a la fase principal de la Champions

Bodø/Glimt, la revelación de la pasada edición de la Liga de Campeones, debe superar a Olympiakos o NEC Nijmegen en la ronda de playoffs de la fase de clasificación que se sorteó el lunes para volver al torneo.

El club noruego Bodø/Glimt se las verá el martes contra Union Saint-Gilloise en el partido de ida de la tercera ronda de clasificación, y el ganador se cruzará desde la semana entrante contra el último subcampeón de la liga griega o el equipo neerlandés que terminó tercero y que debutará en la Liga de Campeones.

Desde un pueblo pesquero noruego al norte del Círculo Polar Ártico, Bodø/Glimt sorprendió con una campaña que le condujo a los octavos de final de la Liga de Campeones en marzo, tras victorias contra Manchester City, Atlético de Madrid y, dos veces, contra el Inter de Milán.

En un cruce de equipos que no ganaron su liga nacional, el vencedor entre Fenerbahce y Sturm Graz avanzará a la ronda de playoffs para medirse con Sparta Praga o Lyon.

Los partidos de ida se jugarán el 18 o 19 de agosto y los de vuelta una semana después.

Siete equipos avanzarán de la ronda de clasificación al sorte de la fase principal de 36 equipos, que se realizará el 27 de agosto en Mónaco.

Celtic quedó emparejado con LASK de Austria en la sección de clasificación para campeones nacionales.

Estrella Roja de Belgrado, ganador de la Copa de Europa en 1991, primero debe vencer a Hapoel Beer-Sheva para ganarse un playoff contra AGF Aarhus o Sabah de Azerbaiyán.

Hapoel será local en el partido de ida contra Estrella Roja el martes en Hungría. Los equipos israelíes han disputado todos sus partidos como locales en países neutrales en las competiciones de la UEFA por motivos de seguridad desde que comenzó el conflicto con Hamás en octubre de 2023.

Dinamo Zagreb o Kauno Zalgiris de Lituania avanzará a la ronda de playoffs para enfrentarse a Viking, que superó por poco a Bodø/Glimt por el título noruego el año pasado.

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