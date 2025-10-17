EEUU acusa a Josh Wander de fraude de 500 millones de dólares tras invertir en clubes de fútbol

Un empresario estadounidense cuya firma invirtió en varios clubes de fútbol europeos que tuvieron dificultades bajo su propiedad ha sido acusado en Nueva York de cometer delitos financieros en una supuesta trama de fraude de 500 millones de dólares.

Josh Wander fue cofundador de 777 Partners, con sede en Miami. El consorcio poseía participaciones en una aerolínea australiana, además de los clubes de fútbol Hertha Berlín en Alemania, Genoa en Italia, Standard Lieja en Bélgica y Vasco da Gama en Brasil.

El caso de 777 ha pasado a ser una advertencia dentro la tendencia global de la multipropiedad de clubes de fútbol: inversores que toman participaciones en varios equipos en diferentes países. La UEFA, el ente rector del deporte en Europa, ha identificado esta tendencia como una amenaza para la integridad del fútbol y la industria del mercado de pases de jugadores, que vale más de 10.000 millones de dólares al año.

“Según se alega, Wander utilizó su firma de inversión, 777 Partners, para engañar a prestamistas privados e inversores por cientos de millones de dólares al comprometer activos que su firma no poseía, falsificar estados bancarios y hacer otras tergiversaciones materiales sobre la condición financiera de 777”, dijo el fiscal de Estados Unidos en Manhattan, Jay Clayton, en un comunicado.

La acusación que imputa a Wander de fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para cometer esos delitos fue revelada el jueves en un tribunal federal en Manhattan. La mayoría de los cargos conllevan una pena máxima de 20 años de prisión.

El abogado de Wander, Jordan Estes, dijo el viernes a The Associated Press que Wander espera "aclarar los hechos".

"Este es un conflicto empresarial disfrazado de caso criminal", expresó Estes en un comunicado escrito.

Wander y 777 fracasaron el año pasado en su intento de capturar su mayor objetivo: Everton, nueve veces campeón de Inglaterra.

Los reportes sobre los intereses futbolísticos de 777, liderados por la revista noruega de fútbol Josimar, se intensificaron incluso antes de que Wander fuera elegido para un puesto en la junta de la influyente Asociación de Clubes Europeos, una red de cientos de equipos que da forma a la Liga de Campeones y otras competiciones.

La firma de Wander se adentró fuertemente en el fútbol en 2021, comprando participaciones en clubes cuyas finanzas fueron golpeadas tras jugar en estadios vacíos durante la pandemia de COVID-19.

El exdirector financiero de 777, Damien Alfalla, "está cooperando con el gobierno", dijo el FBI, y se declaró culpable esta semana.

Otro ejecutivo de 777, Steven Pasko, también es objeto de una demanda civil presentada el jueves por la Comisión de Bolsa y Valores. No estaba claro de inmediato quién representa a Pasko.

