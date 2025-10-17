Apple TV reemplaza a ESPN como emisora de la F1 en EEUU

La Fórmula Uno anunció el viernes un acuerdo de cinco años con Apple, que será el socio de transmisión en Estados Unidos del campeonato a partir de la próxima temporada.

ESPN había sido el socio de transmisión desde 2018, capitalizando la explosión de popularidad de la F1 en Estados Unidos. Pero la cadena notificó a la serie de automovilismo deportivo a principios de este año que no extendería su acuerdo.

Al mismo tiempo, Apple trabajaba con la serie en "F1 The Movie", una película original que se estrenó internacionalmente en cines e IMAX en junio. Hará su debut en streaming global en Apple TV en diciembre y ya ha recaudado casi 630 millones de dólares a nivel mundial, siendo tanto la película deportiva más exitosa de la historia como la más lucrativa de la carrera de Brad Pitt.

La relación hizo de Apple el favorito para obtener los derechos de transmisión en Estados Unidos. No se divulgaron los términos financieros.

"Me siento como si estuviera en el podio, esto es increíble", dijo Eddy Cue, vicepresidente senior de servicios de Apple.

Apple planea transmitir la F1 en Apple TV, así como amplificar la serie a través de Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Sports y Apple Fitness+. Apple TV también albergará todas las sesiones de práctica, clasificación, carreras sprint y carreras.

Algunas carreras y todas las sesiones de práctica a lo largo de la temporada también estarán disponibles para ver de forma gratuita en la aplicación Apple TV. F1 TV Premium, la oferta de contenido premier de F1, continuará estando disponible en Estados Unidos a través de una suscripción a Apple TV y será gratuita para los suscriptores de Apple.

Apple TV está disponible en más de 100 países y regiones en más de 1.000 millones de pantallas, incluidos iPhone y otros productos, incluidas las consolas de juegos PlayStation y Xbox.

Cue dijo que el alcance de Apple permitirá a la F1 crecer en Estados Unidos, que actualmente alberga carreras en Miami, Las Vegas y este fin de semana en Austin, Texas.

"Los muchos millones de espectadores de Apple TV que tenemos en Estados Unidos, sabemos que muchos de ellos son fanáticos de la Fórmula uno, esperamos, y sabemos que muchos de ellos aún no lo son", dijo. "Vamos a poder atraer (nuevos fanáticos) de inmediato, eso es un fruto muy fácil de alcanzar".

Stefano Domenicali, presidente y CEO de F1, destacó el potencial de crecimiento.

"Esta es una asociación increíblemente emocionante tanto para la Fórmula uno como para Apple que garantizará que podamos seguir maximizando nuestro potencial de crecimiento en Estados Unidos con el contenido adecuado y canales de distribución innovadores", dijo Domenicali.

Domenicali también elogió la cobertura y el crecimiento que ESPN trajo a la serie durante ocho temporadas.

"Estamos increíblemente orgullosos de lo que logramos juntos con la F1 en Estados Unidos y esperamos un fuerte final en esta última temporada", dijo ESPN en un comunicado. "Le deseamos lo mejor a la F1 en el futuro".

