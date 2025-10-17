Jenni Hermoso vuelve a la selección de España para semifinales de la Liga de Naciones

La goleadora histórica Jenni Hermosa volverá a la selección femenina de España tras ser incluida en la primera convocatoria realizada por su nueva entrenadora.

Hermoso fue noticia mundial cuando denunció haber sido besada contra su voluntad por el ex presidente de la federación de fútbol de España durante la ceremonia de premiación de la final de la Copa Mundial femenina 2023 en Sídney, Australia.

La delantera del club mexicano Tigres lleva un año sin jugar con España. No fue tomada en cuenta para la Eurocopa 2025, cuando las campeonas del mundo sucumbieron por penales ante Inglaterra en la final.

La nueva entrenadora de España, Sonia Bermúdez, convocó el viernes a Hermoso, de 35 años. Bermúdez reemplazó a la exentrenadora Montse Tomé, cuyo contrato no fue renovado por la federación después de la Euro en agosto.

El beso de Luis Rubiales, el ex presidente de la federación, llevó a llamados para una reflexión nacional sobre el sexismo en el deporte y a su condena por agresión sexual en febrero.

Bermúdez también convocó a la defensora central del Barcelona, Mapi León, quien no ha jugado para España desde que formó parte de una revuelta de jugadoras contra el entonces entrenador Jorge Vilda en septiembre de 2022.

“Todas las vienen a la selección vienen a sumar y lo importante es que vengan felices”, dijo Bermúdez. “Lo importante es nos basamos en el rendimiento deportivo. Entrar en más detalles no es necesario, lo importante es que están las dos, estamos felices de que vuelvan con nosotras”.

Vilda mantuvo su puesto durante la Copa Mundial Femenina 2023, pero fue despedido poco después cuando apoyó a Rubiales. Tomé, su asistente, ocupó su lugar.

Bermúdez debutará como entrenadora de España en las semifinales de la Liga de Naciones Femenina contra Suecia el 24 de octubre. El partido de vuelta será en Suecia cuatro días después. Alemania y Francia se enfrentarán en la otra semifinal.

