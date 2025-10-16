Trinity Rodman sale del partido del Spirit de Washington por lesión en la pierna

Horas después de que Trinity Rodman fuera convocada para el equipo nacional de Estados Unidos, la delantera del Spirit de Washington salió de un partido de la Copa de Campeones W de la CONCACAF con una aparente lesión en la pierna.

Rodman tardó varios minutos en levantarse después de caer de rodillas tras un intento de entrada el miércoles en el encuentro contra el club mexicano Monterrey,

Cuando finalmente salió del campo, Rodman estaba llorando y necesitó la ayuda de los entrenadores del Spirit, ya que no podía apoyar peso en su pierna derecha. Estaba con muletas en el descanso y llevaba un aparato ortopédico en toda la pierna.

El entrenador del Spirit, Adrián González, dijo después del partido que no tenía actualizaciones sobre la condición de Rodman y que el jueves se le realizarían estudios.

La aparente lesión llega solo dos meses después de que Rodman regresara de un problema de espalda que la mantuvo fuera de juego durante la mayor parte del verano. Se reincorporó al Spirit en agosto y fue nombrada jugadora del mes de la Liga Nacional de Fútbol Femenino en septiembre después de contribuir en cinco de los ocho goles del equipo ese mes.

Solo quedan dos partidos en la temporada regular del Spirit antes de que comiencen los playoffs de la NWSL el 7 de noviembre. El Spirit está en segundo lugar detrás del Kansas City Current.

Más temprano el miércoles, Rodman fue incluida en la lista de Estados Unidos para tres próximos partidos del equipo nacional contra Portugal y Nueva Zelanda. La entrenadora Emma Hayes dijo que el equipo ahora se está preparando para la clasificación del próximo año para la Copa del Mundo 2027 en Brasil.

Debido a sus problemas de espalda, Rodman ha hecho solo una aparición para Estados Unidos desde que el equipo ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2024. Anotó temprano en una victoria por 2-0 sobre Brasil en Los Ángeles en abril.

Rodman fue clave para el éxito olímpico del equipo de Estados Unidos, siendo parte de un formidable trío con Sophia Wilson y Mallory Swanson que fue apodado Triple Espresso.

Estados Unidos jugará contra Portugal el 23 de octubre en Chester, Pensilvania, y el 26 de octubre en East Hartford, Connecticut. Los estadounidenses se enfrentarán a Nueva Zelanda en Kansas City, Missouri, el 29 de octubre.

