Ancelotti descarta a Neymar para últimos amistosos del año de Brasil en Europa

Neymar reapareció con Santos el fin de semana tras salir de otra lesión, pero de todas formas el delantero quedó fuera de la convocatoria de Brasil para sus últimos dos amistosos del año.

El entrenador Carlo Ancelotti brindó pocas sorpresas el lunes al anunciar su convocatoria para los partidos contra Senegal y Túnez este mes.

"No he vuelto a hablar con Neymar. Veremos cuándo se recupera y puede volver a jugar (con la selección)”, dijo el técnico italiano.

Neymar ingresó en el tramo final del partido que Santos empató 1-1 con Fortaleza el pasado fin de semana. Había estado sin jugar desde el 31 de agosto por una lesión muscular para su club que lucha por salvarse del descenso en el Brasileirao. El astro participó en la jugada que acabó con el autogol de Bruno Pacheco para decretar la repartición de puntos.

Vitor Roque, delantero del Palmeiras que lidera el Brasileiaro con un punto de ventaja sobre Flamengo, fue incluido en la convocatoria de la Verdeamarela. Palmeiras y Flamengo también se enfrentarán en la fina de la Copa Libertadores el 29 de noviembre en Lima.

“Estamos al tanto el calendario, pero creo que la prioridad ahora es la selección brasileña. Por eso, hemos convocado a jugadores que creo que pueden ayudar a Brasil en estos dos partidos, jugadores de Flamengo y Vitor Roque de Palmeiras”, dijo Ancelotti.

Brasil jugará contra Senegal en Londres el 15 de noviembre y tres días después contra Túnez en Lille, Francia.

Lista de Brasil:

Arqueros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Eder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahía), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Paulo Henrique (Vasco da Gama), Wesley (Roma)

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras)

