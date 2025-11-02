Doblete de Haaland impulsa victoria del Manchester City tras error de Donnarumma

Erling Haaland cubrió un error grave de Gianluigi Donnarumma en la victoria del domingo 3-1 del Manchester City sobre Bournemouth, que elevó al equipo al segundo lugar de la Liga Premier.

Haaland llegó a 13 goles en la campaña —más del doble que cualquier otro jugador— al recibir pases del impresionante Rayan Cherki y definir en oportunidades uno contra uno a los 17 y 33 minutos. Haaland celebró con un baile de robot tras el primer gol.

Entre esos goles, Bournemouth igualó después de que Donnarumma intentara despejar un córner con un puñetazo, solo para calcular mal y dejar el balón suelto frente a él. El mediocampista estadounidense Tyler Adams aprovechó para anotar y Donnarumma fue amonestado por protestar demasiado enérgicamente que había sido objeto de falta.

Ese error será solo una nota al pie en el último espectáculo de Haaland, con el delantero noruego alcanzando 26 goles en 16 partidos para club y país esta temporada. Ha marcado dos goles en cada una de sus últimas cuatro apariciones en casa en la Liga Premier.

“Intento ayudar al equipo a ganar, ese es mi objetivo”, dijo Haaland. “Ya sea anotando o ayudando en los duelos, no importa, mientras ganemos”.

El lateral izquierdo local Nico O'Reilly anotó el tercer gol a los 60 minutos para el City, que reemplazó a Bournemouth en el segundo lugar para convertirse en el rival más cercano del Arsenal.

Arsenal, que busca su primer título de liga desde 2004, venció el sábado 2-0 al Burnley y ahora tiene una ventaja de seis puntos después de 10 partidos.

Guardiola defiende a Donnarumma

Aunque Donnarumma ha impresionado con sus paradas desde que llegó proveniente del Paris Saint-Germain, una debilidad en el juego del internacional italiano podría ser su despeje de puños en los centros.

En septiembre, Donnarumma golpeó el balón en su propia red cuando jugaba para Italia contra Israel, pero ese gol fue anulado después de que se considerara que un jugador rival lo estaba empujando.

El domingo, el capitán de Bournemouth, David Brooks, inicialmente sujetó el brazo izquierdo de Donnarumma pero lo soltó antes de que el portero intentara su despeje.

El entrenador del City, Pep Guardiola, dijo que era “increíble” que se permitiera que el gol se mantuviera.

“A veces hay cosas que son difíciles de entender por qué no se anularon”, dijo.

Larga espera termina

Los aficionados del West Ham habían estado esperando ocho meses por una victoria en casa en la Liga Premier

Finalmente la consiguieron después de que su equipo en apuros remontara para vencer 3-1 al Newcastle, logrando apenas su segunda victoria de la temporada.

El gol de Jacob Murphy en el cuarto minuto para Newcastle, que llegó segundos después de que Jarrod Bowen golpeara el poste en el otro extremo, no avivó lo que resultó ser una actuación lenta por parte de los visitantes.

En cambio, West Ham se fue metiendo más en el juego y después de que Lucas Paquetá igualara a los 35 minutos con un disparo de larga distancia que se coló por el poste cercano , el defensor del Newcastle Sven Botman se estiró para bloquear un centro, pero solo logró desviar el balón a su propia red en el tiempo de descuento de la primera mitad.

El suplente Tomas Soucek añadió un tercero para West Ham en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

West Ham, cuyo último triunfo en casa fue contra Leicester el 27 de febrero, se mantuvo en la zona de descenso, pero superó al Nottingham Forest en el antepenúltimo lugar. Forest fue el único equipo al que West Ham había vencido previamente esta temporada.

El entrenador de West Ham, Nuno Espirito Santo, había recogido solo un punto en sus primeros cuatro partidos al mando tras reemplazar a Graham Potter.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes