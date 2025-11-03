FIFA rechaza apelación de Malasia por uso de documentos falsos en selección nacional de fútbol

La FIFA rechazó el lunes las apelaciones de la federación de fútbol de Malasia y de siete jugadores nacidos en el extranjero que fueron sancionados por usar documentos falsos para representar a la selección nacional de la nación asiática.

Se esperaba el fallo, pero despeja el camino para que los dirigentes malasios lleven el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

La FIFA dijo que su comité de apelaciones confirmó la multa de 350.000 francos suizos (433.000 dólares) para la federación y prohibiciones de un año para los siete jugadores. Los futbolistas provenían de Argentina, Brasil, Holanda y España, pero habían sido naturalizados en un aparente incumplimiento de las reglas de la FIFA y disputaron un partido de las eliminatorias para la Copa de Asia 2027 que Malasia ganó 4-0 contra Vietnam en junio.

La federación malasia tiene un mes para decidir si apela ante el TAS, según dijo la FIFA.

Se trata del último caso de registros falsos en el fútbol internacional.

Los jugadores involucrados son Gabriel Palmero, Jon Irazábal, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo y Héctor Hevel.

Holgado, Machuca y Garcés son de origen argentino. Holgado es un delantero que actualmente juega para el América de Cali en Colombia, Machuca es un extremo que milita en Vélez Sarsfield en Argentina y Garcés es un defensor enrolado con el Alavés de España. Los otros tienen origen español (Palmero e Irazábal), brasileño (Figueiredo) y neerlandés (Havel).

Los funcionarios de la federación habían afirmado que los siete jugadores tenían un abuelo nacido en Malasia, lo que los hacía elegibles para representar al país bajo las reglas de la FIFA. Sin embargo, la FIFA ha dicho que sus propios investigadores encontraron información contrastante después de que pudieron "obtener los documentos originales relevantes" de los países de origen de los jugadores.

La federación malasia ha suspendido a su secretario general, Noor Azman Rahman, y ha dicho que está llevando a cabo su propia investigación.

Este caso sacude a la federación de fútbol de Malasia cuando tiene a su expresidente, Hamidin bin Haji Mohd Amin, como parte del Consejo de la FIFA, compuesto por 37 miembros.

