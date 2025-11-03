Real Madrid: Mastantuono se pierde visita a Liverpool por pubalgia

El atacante argentino Franco Mastantuono causará baja con el Real Madrid para el partido contra Liverpool en la Liga de Campeones tras ser diagnosticado con un pubalgia.

Mastantuono, quien cumple su primera temporada con el Madrid tras llegar procedente de River Plate en el verano boreal, participó del último entrenamiento en la capital española antes de viajar a Liverpool para el compromiso por la cuarta fecha de la fase de liga del torneo europeo.

El club no brindó detalles sobre el periodo estimado de la baja del jugador de 18 años, limitándose a decirr que quedó “pendiente de evolución”.

Mastantuono fue titular el sábado pasado en la victoria 4-0 ante Valencia, disputando todo el encuentro.

Su ausencia en la Champions se suma a las de los centrales Antonio Rüdiger y David Alaba y el lateral derecho Dani Carvajal.

