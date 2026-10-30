Campaña 2027 de Grandes Ligas, amenazada por cierre patronal. Contrato vence el 1 de diciembre

El miércoles, cuando Jake Bauers atrapó con su guante el último out y sentenció la primera coronación de los Cerveceros de Milwaukee en la historia de la Serie Mundial, podría haber terminado el último juego de las Grandes Ligas que se dispute en mucho tiempo.

Si bien faltan 148 días para el inicio de la temporada 2027, programado para el 24 de marzo, los dueños han propuesto por primera vez un tope salarial desde que su plan de 1994 derivó en una huelga de siete meses y medio y en la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años.

“Obviamente, nos encantaría ver que el béisbol esté en un buen momento y que se siga jugando. Creo que el béisbol está en un gran momento ahora mismo, con mucha gente pendiente, mucha popularidad y muchos grandes peloteros ahí afuera", comentó el miércoles Christian Yelich, capitán de Milwaukee, unas horas antes de que su equipo completara una victoria en cinco juegos sobre Tampa Bay. "Desde luego, sería una lástima si perdemos tiempo, pero tendremos mucho tiempo en este receso para hablar de ello”.

Posible frenesí de agentes libres antes del cierre patronal

El contrato colectivo de cinco años en el béisbol, acordado en marzo de 2022 —en el 99no día de un cierre patronal impuesto por la gerencia—, vence el 1 de diciembre. Es probable que las Grandes Ligas vuelvan a imponer un cierre patronal a los peloteros tan pronto como expire el acuerdo.

Eso podría generar otro frenesí de agentes libres antes del vencimiento. El 1 de diciembre de 2021, los clubes comprometieron 1.400 millones de dólares en salarios, incluidos contratos de nueve cifras para Javier Báez, Byron Buxton, Kevin Gausman, Max Scherzer, Corey Seager y Marcus Semien.

El grupo de agentes libres de este año está encabezado por Tarik Skubal, el dominicano Freddy Peralta, Michael King, Seiya Suzuki y el cubano-mexicano Randy Arozarena. El jueves hubo 144 nuevos agentes libres y varias decenas más pueden declararse en esa condición para el lunes.

Peloteros consideran inaceptable el tope salarial

Aunque las partes han estado negociando desde mayo, no hay terreno común en los principales temas económicos.

La gerencia quiere un tope y un piso que reduzcan la disparidad en las nóminas. Propondría además restringir a un jugador a, como máximo, el 15% de la nómina de su equipo.

Los jugadores quieren ampliar la agencia libre y los derechos de arbitraje salarial, además de casi duplicar el salario mínimo de las Grandes Ligas, elevar el dinero que los equipos de mayores ingresos comparten con los clubes con menos recursos e imponer un impuesto a los equipos que no mantengan su nómina en un cierto nivel.

Durante la negociación que llevó al acuerdo de 2022, las partes no sostuvieron un intercambio amplio y constante sobre propuestas económicas sino hasta finales de febrero, cuando se acercaba la posibilidad de perder juegos de temporada regular.

Se vencieron varios plazos antes de que se alcanzara el acuerdo, y el día inaugural se pospuso del 31 de marzo al 7 de abril.

“No soy, por naturaleza o por una cuestión de intelecto, alguien que negocie en función de los plazos", comentó el comisionado del béisbol Rob Manfred. "Creo que en los últimos años esto se ha impulsado más por las fechas límite, lo cual no es inusual”.

Otras grandes ligas de Estados Unidos tienen topes

Mientras la NBA tiene un tope salarial desde 1984-85, la NFL desde 1994 y la NHL desde 2005-06, los jugadores de béisbol han dicho que nunca aceptarán un sistema así. Se han estado preparando durante varios años para un cierre patronal y una pelea por el tema.

“Creo que todo el mundo sabe hacia dónde vamos de cara al 1 de diciembre", manifestó en abril Pete Fairbanks, lanzador de Tampa Bay y miembro del subcomité ejecutivo de ocho integrantes del sindicato. "Ya hemos pasado por esta misma historia”.

Los dueños dicen que están unidos en su plan de tope, y las Grandes Ligas sostienen que beneficiaría a la mayoría de los peloteros que ganan cerca del mínimo.

Aproximadamente el 40% de los jugadores en las nóminas de 40 peloteros al final de la temporada regular tenía menos de un año de servicio en Grandes Ligas al inicio de la campaña.

El sindicato dice que el sistema actual de agencia libre, arbitraje y ausencia de un límite rígido de gasto permite que los jugadores materialicen su valor económico.

Cambio en el cúpula sindical

Los peloteros apartaron al jefe del sindicato, Tony Clark, a principios de este año y reemplazaron al ex primera base estelar por el sublíder Bruce Meyer, el abogado que encabezó su equipo negociador para el último convenio colectivo.

Cuando el sindicato aceptó el acuerdo vigente, el subcomité ejecutivo votó en contra. Sin embargo, llos representantes de jugadores de los equipos votaron 26-4 a favor, para una aprobación total de 26-12.

Skubal, Fairbanks, Chris Bassitt y Paul Skenes se incorporaron al subcomité ejecutivo en diciembre de 2004 junto con Jake Cronenworth y Cedric Mullins. Semien es el único que se mantiene de las conversaciones de 2021-22 en el subcomité, que también incluye a Brent Suter.

“Hemos dado pasos enormes, enormes, simplemente en educar a los jugadores y mantenerlos unidos", aseveró Bassitt. "No es como si la junta ejecutiva estuviera formada por ocho tipos y tú sigues a esos ocho tipos. Ahora, por así decirlo, son los 30 equipos tirando de la misma cuerda, y es cada jugador bajo ese paraguas”.

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