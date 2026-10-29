Butker sigue siendo el pateador predilecto de los Chiefs a pesar de la llegada de Justin Tucker

Para el entrenador de equipos especiales de los Kansas City Chiefs Harrison Butker sigue siendo su pateador preferido. Dave Toub hizo los comentarios el jueves, un día después de que el equipo firmara al cinco veces All-Pro Justin Tucker para su equipo de prácticas tras una temporada fuera de la NFL.

Tucker pasó la mayor parte del año pasado cumpliendo una suspensión de 10 partidos por violar la política de conducta personal de la liga. Los Ravens lo dejaron en libertad tras 13 temporadas, después de que The Baltimore Banner informó en 2025 que fue acusado de conducta sexual inapropiada por 16 masajistas en spas de alta gama; el pateador calificó esas acusaciones de “inequívocamente falsas” y de “material de tabloide”.

Los Chiefs también probaron a Ben Sauls y Harrison Mevis antes de firmar a Tucker para que sirva tanto como competencia como caja de resonancia para Butker, cuyos 15 pateos fallados desde el inicio de la temporada pasada son la mayor cantidad en la NFL en ese lapso.

“Estamos tratando de que Butker vuelva a estar bien. De eso se trata todo esto”, comentó Toub antes del viaje del domingo a Denver. “Traes a Tucker — él pasó por algunos problemas, falló cierta cantidad de pateos en 2023 y ‘24. Tenía muchas cosas en la cabeza, mentalmente, obviamente. Está llegando y pateando muy bien. Lo pones cerca de Butker, que está teniendo algunos problemas.

“Soy entrenador. No soy un especialista en pateo. No hablo ese idioma como ellos”, continuó Toub. “Ayer fue increíble con esos tipos. Estaban hablando de problemas, de cómo los manejas. Ambos son profesionales”.

Butker ha fallado cinco intentos de gol de campo esta temporada, empatado con Trey Smack, de los Packers, con la mayor cantidad en la NFL, además de un punto extra.

En la derrota del domingo por la noche 20-3 en Seattle, Butker, de 31 años, se quedó corto en un intento de 58 yardas cuando expiraba el tiempo en la primera mitad que habría acercado a Kansas City a 10-3, y luego falló un intento de 45 yardas desviado a la derecha que habría puesto el marcador 13-6 con 8 minutos y medio por jugar.

Seattle procedió a avanzar 65 yardas para un touchdown que sentenció el partido.

Toub señaló que Butker estaba intentando ser “demasiado preciso” y estaba preocupado por jalar el primer intento, lo que le impidió ponerle “toda la potencia”. En el segundo fallo, un intento relativamente sencillo en la NFL hoy en día, el coordinador de equipos especiales indicó que la presión por el lado izquierdo pudo haber contribuido a que Butker enviara el balón desviado, fuera de los postes.

“Fue un mal fallo”, admitió Toub.

Uno que, en última instancia, contribuyó a la decisión de traer a Tucker al equipo.

La prueba de Tucker en Kansas City incluyó 30 pateos, entre ellos 10 puntos extra y siete desde más de 50 yardas, siendo el más largo uno de 60.

“No solo los metió”, dijo Toub, “sino que fue preciso... Fue increíblemente bueno”.

Pero eso no significa que los Chiefs estén listos para relegar a Butker, uno de los pateadores mejor pagados de la NFL. Todavía creen que puede corregir algunos problemas de técnica y un bajón de confianza que han contribuido a una racha de fallos que se remonta a la temporada pasada.

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