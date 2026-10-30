Jeremiah Fears guía a los Pelicans ante los Kings para su 1ra victoria de la temporada

Jeremiah Fears anotó 22 puntos, repartió 13 asistencias —la mayor cifra de su carrera— y capturó ocho rebotes para liderar a los Pelicans de Nueva Orleans el jueves por la noche a una victoria por 132-120 sobre los Kings de Sacramento.

Zion Williamson tuvo una noche eficiente con 22 puntos al acertar 10 de 12 tiros de campo, y todos esos encestes fueron en la pintura. Trey Murphy III sumó 18.

La banca de los Pelicans superó a los suplentes de los Kings 41-8 en su primera victoria del año bajo el nuevo entrenador Jamahl Mosley.

Darius Acuff Jr. anotó 34 puntos —la mayor cantidad en la corta carrera del novato— además de 12 asistencias para los Kings. Domantas Sabonis, quien llegó a la noche como líder de la NBA en rebotes con 16,5 por partido, terminó con 15 tableros y siete asistencias, pero también perdió el balón siete veces.

Esas pérdidas castigaron a Sacramento durante toda la noche, ya que los Kings entregaron el balón 25 veces.

Los Pelicans no contaron con Jordan Poole (tobillo) ni con Dejounte Murray (nacimiento de un hijo).

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP