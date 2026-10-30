Okongwu logra 29 puntos y 12 rebotes para que Hawks venzan a Cavs por 114-111

Onyeka Okongwu anotó 29 puntos, su número máximo de la temporada, y capturó 12 rebotes para conducir el jueves a los Hawks de Atlanta hacia un triunfo de 114-111 sobre los Cavaliers de Cleveland.

Atlanta cortó una racha de tres derrotas para mejorar a 3-3 y frenó la seguidilla de tres triunfos de Cleveland. Los Cavs tienen marca de 3-2.

Donovan Mitchell redujo la ventaja de Atlanta a un punto con una bandeja en penetración cuando quedaban 20,6 segundos. Nickeil Alexander-Walker encestó dos tiros libres con 15,3 segundos por jugar para restablecer la diferencia en tres, y Mitchell tuvo dos oportunidades potenciales para empatar en la última posesión, pero falló ambas.

Alexander-Walker sumó 25 puntos por Atlanta, y Aaron Wiggins anotó 20, al atinar ocho de 14 disparos de campo como suplente.

James Harden encabezó a Cleveland con 24 puntos, seguido por Mitchell con 22. Sam Merrill acertó 4 de 8 desde la línea de 3 puntos por los Cavaliers.

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