Love lanza 3 pases de TD y los Packers vencen 27-19 a los Panthers
Jordan Love lanzó tres pases de touchdown, Josh Jacobs anotó dos veces y los Packers de Green Bay resistieron tres pérdidas de balón para vencer la noche del jueves por 27-19 a los Panthers de Carolina.
Love completó 30 de 41 pases para 288 yardas, con envíos de anotación a Tucker Kraft, Matthew Golden y Jacobs, además de una intercepción. Aunque corrió para apenas 39 yardas en 21 acarreos contra la defensa terrestre peor clasificada de la NFL, Jacobs anotó con una recepción de 4 yardas y una carrera de 1 yarda.
Tras ir perdiendo 27-10 en el tercer cuarto, Carolina recortó la ventaja de Green Bay a 27-19 con un pase de touchdown de 26 yardas de Bryce Young a Jalen Coker en una jugada de cuarta y 3 con 5:37 por jugar. El posterior pase de conversión de 2 puntos de Young fue incompleto.
Los Panthers (3-4) recuperaron el balón en su propia yarda 45 antes de perderlo por downs en la yarda 50 con 2:41 restantes. Carolina tuvo una última oportunidad desde su propia yarda 20 con 22 segundos y sin tiempos fuera, pero la captura de Dani Dennis-Sutton prácticamente acabó con cualquier esperanza de remontada.
Young completó 23 de 31 pases para 209 yardas, con un touchdown y una intercepción. Chuba Hubbard, de Carolina, tuvo 22 acarreos para 81 yardas y un touchdown, además de siete recepciones para 38 yardas.
Los Cerveceros reciben gran bienvenida
Varios integrantes de los Cerveceros de Milwaukee, incluido el capitán del equipo Christian Yelich y el favorito al Premio Cy Young Jacob Misiorowski, recibieron una enorme ovación al llegar a Lambeau Field una noche después de ganar el primer título de la Serie Mundial en la historia de la franquicia.
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