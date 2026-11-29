España va a necesitar un gran esfuerzo de Carlos Alcaraz si quiere evitar que la anfitriona Italia gane un cuarto título consecutivo de la Copa Davis.

Lorenzo Musetti remontó para superar a Rafael Jodar por 6-7 (4), 6-2, 6-1 en el partido inaugural de individuales del enfrentamiento al mejor de tres el domingo y puso a Italia arriba 1-0.

Alcaraz era el siguiente, frente al también jugador del top 10 Flavio Cobolli, en el segundo partido de individuales, y además ha indicado que planea jugar el dobles junto a Marcel Granollers si la serie llega a ese punto.

Las alineaciones anunciadas previamente para el dobles son Matteo Berrettini y Andrea Vavassori contra Granollers y Pedro Martínez, pero es probable que Alcaraz reemplace a Martínez.

La Copa Davis es uno de los pocos grandes títulos del tenis que Alcaraz, de 23 años, no ha ganado, después de que a principios de este año se convirtiera en el hombre más joven en completar un Grand Slam de carrera.

Alcaraz, tercero del ranking, lleva una racha de 15 victorias consecutivas y venció a Cobolli en sets corridos camino al trofeo en las Finales ATP la semana pasada.

El último título de Copa Davis de España llegó en 2019.

Italia, que no cuenta con el lesionado Jannik Sinner, busca convertirse en la primera nación en ganar cuatro títulos consecutivos de la Copa Davis desde que se abolió la ronda de desafío tras el evento de 1971.

El pie de Jodar

Jodar, décimo del ranking, necesitó atención médica en el pie derecho —en la zona del tobillo— después de sujetarse la pierna con aparente dolor hacia el final del primer set.

Jodar sacaba para mantenerse en el set con 5-6 cuando tuvo que ir a su silla, quitarse el zapato y el calcetín y dejar que le vendaran el tobillo.

Pero Jodar conectó un ace cuando se reanudó el juego tras una larga pausa y sostuvo el servicio para forzar un desempate, del que tomó el control con algunas devoluciones agresivas.

Musetti, 27mo del ranking —quien ha llegado a estar tan alto como el número 5— quedó abajo 2-0 en el segundo set antes de ganar 12 de los siguientes 13 juegos para sentenciar el partido.

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