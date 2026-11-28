Jude Bellingham fue expulsado y el Real Madrid se desplomó para sufrir una dañina derrota el sábado 2-1 en casa ante el modesto Alavés.

Los jugadores del Madrid increparon al árbitro César Soto Grado después perder, posiblemente por la tarjeta roja a Bellingham tras ser amonestado por tirarse, aunque también pudieron tener otros motivos después de un partido con muchas quejas. El técnico madrileño, José Mourinho, también vio la amarilla antes del descanso por un arrebato contra una decisión del colegiado.

La tercera derrota liguera del Madrid en la temporada permitió que su rival de ciudad, el Atlético de Madrid, subiera al segundo puesto tras una victoria 3-2 ante el Elche. El resultado también le da al Barcelona la oportunidad de ponerse seis puntos por delante del Madrid con una victoria el domingo de visita ante el Deportivo La Coruña.

Brahim Díaz fue titular de forma inusual por por la banda derecha un día después de ampliar su contrato con el club hasta junio de 2031.

El Madrid generó buenas ocasiones, pero quedó atónito cuando Toni Martínez aprovechó un pase corto hacia atrás de Dean Huijsen para marcar en el otro extremo a los 22 minutos. El gol pareció erosionar la compostura del equipo local, a medida que los errores se hicieron más frecuentes.

Hubo algunos silbidos de la afición local al descanso, pero el Alavés estuvo más cerca de marcar después, y luego Mariano dio la clave para que Ángel Pérez pusiera el 2-0 al 61.

Kylian Mbappé por fin encontró la manera de abrirse paso para responder al 69.

Bellingham creyó haber encontrado otra vía al final, pero Soto Grado cambió de opinión tras consultar las repeticiones de video y mostró a la estrella inglesa su segunda tarjeta amarilla por simulación.

Antes, Jorge de Frutos aprovechó para marcar el gol de la victoria de Rayo Vallecano y sorprender con un triunfo 1-0 al participante de la Liga de Campeones Real Betis en Sevilla. Fue la cuarta victoria de la campaña para el modesto pero ferozmente orgulloso club de izquierda de Madrid del áspero barrio de Vallecas.

El Athletic Bilbao aguantó para ganar en Málaga 4-3.

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