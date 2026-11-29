El receptor abierto de los Bengals de Cincinnati, Tee Higgins, fue descartado para el partido del domingo contra Nueva Orleans debido a una lesión en el tendón de la corva.

Higgins, de 27 años, fue añadido al reporte de lesiones el viernes con la designación de cuestionable. Tiene 55 recepciones para 867 yardas y siete touchdowns en 10 partidos esta temporada, pero quedó limitado a dos recepciones para 43 yardas y un touchdown durante la derrota 22-20 bajo la lluvia la noche del lunes en Washington.

Los Bengals estaban listos para jugar nuevamente en condiciones húmedas para su duelo con los Saints, esta vez en casa.

El guardia derecho Dalton Risner también estuvo inactivo debido a problemas en las rodillas.

Nueva Orleans no contó con el tackle derecho titular Taliese Fuaga ni con el ala cerrada Juwan Johnson. Fuaga quedó fuera por una lesión de rodilla, y Johnson tiene lesiones en el tendón de la corva y en la muñeca.

El ala cerrada de los Saints Noah Fant, quien jugó para Cincinnati la temporada pasada, estuvo activo después de que fue listado como cuestionable por una lesión en la pantorrilla.

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