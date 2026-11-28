Carlos Alcaraz impulsó a España a la final de la Copa Davis el sábado y jugará contra Italia por el título.

España, seis veces campeona, venció a Gran Bretaña 2-0 en las semifinales en Bolonia, y Alcaraz aseguró la victoria con un triunfo en sets corridos ante Arthur Fery.

Alcaraz, tercero del ranking, arrolló a Fery, quien sorprendió al tenis con su improbable camino hasta las semifinales de Wimbledon este año, por 6-2, 6-1.

Fery tenía la difícil tarea de derrotar a Alcaraz para llevar la serie a un desempate en dobles, después de que Rafael Jodar superó a Cameron Norrie por 6-2, 7-5.

Alcaraz, que ganó las Finales ATP en Turín la semana pasada, ha tenido problemas físicos en las últimas semanas y no jugó el partido de cuartos de final de España contra Austria el jueves. Pero volvió a la acción el sábado y necesitó apenas 72 minutos para cerrar la victoria.

España juega contra Italia el domingo.

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