Los jugadores del Athletic Bilbao Iñaki y Nico Williams usaron las redes sociales para responder con orgullo a los insultos racistas proferidos durante la victoria de su equipo por 4-3 ante el Málaga en La Liga el sábado.

Los hermanos, que son negros, publicaron ambos una imagen de puños en alto en una historia de Instagram, mientras que Nico, el hermano menor, también compartió una foto de ambos celebrando juntos y un video de estrellas negras del deporte, el cine y la música con las palabras: “Orgulloso de ser negro”.

El Málaga condenó los insultos racistas y afirmó que había identificado a un presunto responsable y que le suspendía el abono de temporada a la espera de una investigación más a fondo.

“El club mantiene el contacto con la policía para determinar si hubo otros aficionados implicados y está plenamente dispuesto a colaborar con la investigación”, señaló el Málaga en X. “La Rosaleda no es lugar para racistas. Tolerancia cero con la discriminación”.

No es la primera vez que los hermanos Williams se enfrentan a abusos racistas en España. Iñaki ha sido objeto de ataques en el estadio del Espanyol en Barcelona, y Nico ha sufrido racismo en el campo del Atlético de Madrid en la capital, informó el diario deportivo AS.

El Athletic también condenó los últimos incidentes.

“No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad que queremos construir”, manifestó el club vasco en redes sociales. “Tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación”.

Los hermanos Williams, nacidos en España, son hijos de padres ghaneses que hicieron el largo viaje a Europa en busca de una vida mejor.

Iñaki, de 32 años, disputó 28 partidos con Ghana antes de anunciar su retirada internacional en septiembre. Nico, de 24, optó por jugar con España y fue una de las figuras cuando ganó el Mundial en julio, además del Campeonato Europeo en 2024.

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