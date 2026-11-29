El zurdo Shota Imanaga se mudara a Texas tras acordar un contrato de tres años y 51 millones de dólares con los Rangers, informó el domingo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el movimiento estaba pendiente de un examen físico.

La incorporación de Imanaga sumaría otro brazo con experiencia a la rotación de Texas. Los Rangers también cuentan con Jacob deGrom, MacKenzie Gore y Nathan Eovaldi.

Imanaga, de 33 años, tuvo marca de 11-10 con efectividad de 3,77 en 32 aperturas —la mayor cifra de su carrera— con los Cachorros de Chicago esta temporada. Le castigaron los jonrones, al permitir 35 cuadrangulares en 174 1/3 entradas.

Apodado “El Filósofo del Lanzamiento”, cuenta con una recta de cuatro costuras engañosa que por lo general coloca en la parte alta de la zona de strike, además de un splitter efectivo. También combina un sweeper, sinker, curva y slider.

Imanaga se convirtió rápidamente en favorito de la afición en Chicago después de aceptar un contrato de cuatro años y 53 millones de dólares en enero de 2024. Recitó un par de líneas de la canción “Go Cubs Go” en inglés durante su primera conferencia de prensa tras anunciarse el acuerdo.

Imanaga estuvo sensacional en su primera temporada con Chicago: integró el equipo de estrellas de la Liga Nacional y terminó con marca de 15-3 y efectividad de 2,91. Finalizó cuarto en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional y quinto en la votación al premio Cy Young de la Liga Nacional.

Abrió el día inaugural de 2025 por los Cachorros y lanzó cuatro entradas sin permitir carreras contra los Dodgers de Los Ángeles en su Japón natal. En su octava apertura del año pasado, se distendió el tendón de la corva izquierda cuando fue a cubrir la primera base durante una derrota 4-0 en Milwaukee el 4 de mayo.

Imanaga tenía una efectividad de 2,82 cuando ingresó a la lista de lesionados. Regresó el 26 de junio en San Luis y terminó 6-6 con efectividad de 4,14 en sus últimas 17 aperturas de la temporada regular de 2025. Hizo dos apariciones en los playoffs, en las que permitió seis carreras y ocho hits en 6 2/3 entradas.

Imanaga se convirtió en agente libre el año pasado después de que los Cachorros rechazaran una opción para mantener su contrato garantizando 57 millones de dólares para las temporadas 2026-28, y de que él declinara una opción de 15,25 millones de dólares para 2026. Pero terminó aceptando la oferta calificada del equipo por 22.025.000 dólares.

Imanaga tiene marca de 35-21 con efectividad de 3,45 en 86 aperturas en su carrera. Suma 465 ponches y 91 bases por bolas en 492 1/3 entradas.

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El periodista de béisbol de AP Jay Cohen contribuyó a este despacho.

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