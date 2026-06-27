Aficionados hacen sacrificios ante los elevados precios del partido Colombia-Portugal del Mundial

Roberto Martínez compró los boletos para su familia para el partido de fase de grupos entre Colombia y Portugal hace varios meses. Sabía que sería uno de los duelos con más demanda del Mundial, por lo que no quiso esperar.

¿Qué tan difícil fue conseguir una entrada? Bueno, Martínez la tuvo fácil, tomando en cuenta que es el entrenador de Portugal. Nadie más tuvo tanta suerte.

Las historias de los aficionados mientras entraban al Estadio de Miami eran fascinantes. La mayoría de los cerca de 64.000 espectadores gastaron al menos 1.000 dólares por boleto, sólo para poder decir que vieron en vivo lo que podría ser uno de los últimos partidos de Cristiano Ronaldo en un Mundial.

“Me parece fascinante la pasión por el juego en un momento difícil en todo el mundo", destacó Martínez. "El fútbol todavía trae unidad, trae pasión, trae inspiración para los niños, todos los valores que quieres ver en un ser humano. Me hace sentir extremadamente orgulloso”.

La cuestión de la unidad está en duda. Los aficionados de Colombia alentaban a Colombia, los de Portugal alentaban a Portugal, y eso era de esperarse.

Y si se toma en cuenta lo que pagaron --aunque ninguno se arrepiente— se ganaron el derecho a animar a quien quieran.

Los hermanos Juan y Felipe Ramírez, quienes nacieron en Colombia, viajaron desde Europa a Miami por pocos días y cada uno de ellos gastó 2.400 dólares en su boleto.

“Lo pagamos porque esta es una experiencia única en la vida”, afirmó Juan Ramírez.

Desde que el sorteo reveló el cruce, el duelo entre Colombia y Portugal ha mantenido un nivel de expectativa inusual para partidos de fase de grupos. Según la FIFA, las entradas para este partido estuvieron entre las más solicitadas durante el proceso de compra.

“Pagué 3.000 dólares por una entrada. Este es mi primer Mundial", indicó Pablo Ceballos, un fiel seguidor de Ronald nacido en México. "Ya estoy viejo —40 años— y esta es la última vez que podré ver a Cristiano. Por eso pagué tanto. Lloré cuando entré al estadio. Esperé 40 años para esto, por eso lo pagué”.

Como la demanda no podía mantener el paso de la oferta, los precios se dispararon. El precio más bajo el sábado rondaba los 3.500 dólares, y en la plataforma Stubhub se encontraban entradas el viernes que iban entre los 2.676 y los 22.084 dólares.

Gustavo Borda, aficionado de Colombia de toda la vida, describió lo que significa para él y su esposa ver a su selección en Miami, una ciudad que tiene un significado especial para la pareja.

“Esta es una ciudad muy importante para nosotros. Ella fue atendida aquí por cáncer de mama hace unos dos años”, indicó.

Su esposa, quien no quiso dar detalles sobre su estado de salud, llevaba una camiseta de Colombia, al igual que miles de personas más.

¿El precio para entrar?

“Gastamos 8.300 dólares por las dos entradas, y valió totalmente la pena”, destacó.

Otros aficionados dijeron que ahorraron durante meses para poder asistir a este partido. La colombiana Gina Barrios pagó 1.500 dólares por cada una de sus entradas y consideró que fue una ganga.

“Los compré por un amigo de la familia, pero sé que se estaban vendiendo mucho más caros. Es mi país... así que me emocionaba mucho poder verlos aquí”.

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Fisher es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa