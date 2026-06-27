Cristiano y Portugal conocerán su rival en dieciseisavos del Mundial

Cristiano Ronaldo y Portugal han llegado a su último partido de la fase de grupos del Mundial, el sábado contra Colombia, sabiendo que su lugar en los dieciseisavos de final está asegurado.

Con una chaqueta ligera pese a las temperaturas de casi 38 grados Celsius, Cristiano llegó a Miami la tarde del sábado. Vestía además una camiseta y pantalones cortos.

El astro levantó el pulgar para saludar a algunos aficionados que se alinearon en la ruta entre el autobús del equipo y el punto de entrada de los jugadores al estadio.

Portugal ganaría el Grupo K si vence a Colombia. De lo contrario, los cafeteros serán líderes de la llave.

Cristiano llega al partido del sábado con dos goles en el Mundial de este año, lo que le da 10 en seis participaciones en Copas del Mundo. Es el único jugador que ha marcado en seis ediciones distintas del Mundial.

Si Portugal gana el sábado, quedaría en el mismo lado del cuadro de la ronda de dieciseisavos que Lionel Messi y Argentina, lo que abre la posibilidad de que los dos cracks se enfrenten en los cuartos de final el 11 de julio.

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