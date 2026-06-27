Yeremy Pino y Nico Williams se suman a la enfermería de España tras ríspido partido contra Uruguay

La crisis de lesiones en el ataque de España se agudiza.

Los extremos Nico Williams y Yeremy Pino fueron diagnosticados con lesiones que por lo pronto les impedirían jugar en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, aunque no están descartados para el resto del torneo, todo secuela de golpes sufridos en el ríspido encuentro contra Uruguay la noche del viernes en el cierre de la fase de grupos.

La Real Federación Española de Fútbol informó el sábado que las pruebas médicas realizadas a Pino “descartan una fractura” en la clavícula izquierda y que Williams “sufre una lesión muscular en el aductor derecho”.

El comunicado de la federación no precisó una fecha de regreso de los dos jugadores, limitándose a decir que son lesiones de “grado moderado” y que la evolución “marcará su disponibilidad”.

España venció 1-0 a Uruguay en Guadalajara para amarrar la clasificación a la ronda de eliminación directa como primera del Grupo H.

La reinante campeona de Europa enfrentará al equipo que termine segundo del Grupo J —Austria o Argelia— el jueves en Inglewood, California.

Se precisó que las pruebas realizadas a Pino encontraron un esguince acromioclavicular tras sufrir una mala caída cerca del final del duelo contra Uruguay. El jugador prosiguió en el partido, ya que su equipo había agotado los cambios.

Williams se lesionó tras sufrir una dura entrada del volante uruguayo Nicolás de la Cruz.

Al catalogarlo como "uno de los peores días de mi vida”, el jugador del Athletic Bilbao reprochó a De la Cruz.

“Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba", escribió. "Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”.

“La historia no ha acabado, nos vemos lo antes posible en este mundial”, agregó Williams.

Las lesiones menguan la delantera española, que ya tenía fuera a Víctor Muñoz. El técnico Luis de la Fuente se ha quedado apenas con un extremo natural: la juvenil estrella Lamine Yamal.

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