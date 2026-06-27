Alphonso Davies listo para jugar por Canadá al iniciar dieciseisavos ante Sudáfrica

Alphonso Davies está disponible para jugar por Canadá, el coanfitrión que comenzará fuera de casa la fase de eliminación directa del Mundial ante Sudáfrica.

Y esta vez, pareció que el técnico Jesse Marsch hablaba en serio cuando se refirió a la condición de la máxima figura de su equipo.

Marsch reconoció esta semana que había utilizado a su capitán y estrella del Bayern Múnich como una especie de señuelo durante la fase de grupos. La estrategia buscaba obligar a los rivales de Canadá a preparar el partido pensando en alguien que en realidad no estaba listo para volver tras su lesión de isquiotibiales.

La situación ya cambió, sostuvo Marsch en el SoFi Stadium, donde los canadienses jugarán el domingo contra Sudáfrica para abrir los dieciseisavos. Davies está verdaderamente listo para jugar y dejó claro que espera estar en la cancha de alguna manera.

“Ahora que tenemos a Alphonso de vuelta, sano y listo para rendir, creo que es un gran momento y un aliciente para el equipo", destacó Marsch. "Creo que, en general, todos los jugadores que llegaron al campamento con pequeñas lesiones ahora están realmente cerca del 100% y listos para rendir al máximo nivel y para estar en nuestra mejor versión en estos partidos”.

Marsch y Davies decidieron que el lateral izquierdo no iba a acelerar los protocolos para estar disponible. En los últimos cuatro meses, Davies se lastimó tres veces los isquiotibiales, incluso en mayo, en la semifinal de la Liga de Campeones.

Aun así, Marsch dijo públicamente que Davies estaba disponible para los dos partidos más recientes de Canadá, lo cual técnicamente era cierto.

Pero esa maniobra ya no es necesaria, señaló el técnico estadounidense.

“Para mí, tener que decirle a nuestro mejor jugador, y a un tipo que es una pieza enorme de todo lo que hacemos, que teníamos que esperar, también fue doloroso", reconoció. "Pero lo hemos hecho por el bien de Alphonso, de su carrera y de su salud, así que ahora es agradable tener un plan que lo lleve a estar de vuelta en la cancha”.

Davies anotó el primer gol de Canadá en un Mundial hace cuatro años en Qatar. Desde hace aún más tiempo, ha estado acariciando la oportunidad de su país, de albergar el torneo.

Le dolió perderse los tres partidos como local en Toronto y Vancouver — y pese al plan, intentó convencer a Marsch de que lo dejara jugar en la derrota ante Suiza que definió el grupo el miércoles pasado.

“Obviamente, fue doloroso. Lo único que quiero hacer es jugar al fútbol. Es lo que realmente me apasiona. Al ver el primer partido, estaba ansioso por estar en la cancha. El segundo, aún más. Antes del tercer partido, fui con él y le pregunté: ‘¿Crees que puedo tener un par de minutos?’ Él podría haber dicho: ‘Sí, te metemos ahí’, pero obviamente se preocupa por mí y por el equipo como seres humanos también, así que me sentó... y lo pensé, y dije: ‘Tiene razón’. Fue algo difícil de escuchar”.

Marsch se negó a confirmar si Davies será titular, cuántos minutos jugará o en qué posición actuará contra Sudáfrica. Canadá busca su primera victoria en una ronda de eliminación directa.

Es apenas la tercera participación de Canadá en el Mundial. Tuvo la oportunidad de quedarse en Vancouver para esta ronda — pero la derrota ante Suiza envió al equipo de Marsch al área de Los Ángeles.

Jornada de un solo partido

Será el primero de 16 partidos de la segunda fase, después de que el cuadro de 48 quede reducido a 32 con la conclusión de los encuentros de la fase de grupos a última hora del sábado.

Sudáfrica y Canadá disputarán por primera vez un partido de eliminación directa en un Mundial. Ambas terminaron segundas en sus respectivos grupos con idénticos registros de cuatro puntos en tres partidos.

Tendrán el escenario para ellos solos, al ser el único partido del día. Hay otros tres encuentros programados para el lunes: Brasil-Japón, Alemania-Paraguay y Holanda-Marruecos.

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