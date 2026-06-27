Harry Kane anota ante Panamá y se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en mundiales

Harry Kane pasó de ser invisible en la primera mitad a convertirse el sábado en el máximo goleador histórico de Inglaterra en la Copa del Mundo.

Kane gritó su undécimo gol en los mundiales a los 67 minutos del partido contra Panamá, con lo que rompió el empate con Gary Lineker. Superó en el salto a Andrés Andrade y cabeceó el balón, que superó el lance del guardameta Orlando Mosquera, sentenciando la victoria 2-0 en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

Fue el 82do gol de Kane con Inglaterra a nivel internacional, con lo que amplió su propio récord. Tras marcar dos veces en el debut ante Croacia el 17 de junio, Kane suma tres goles en este torneo de cara a la fase de eliminación directa.

Kane, que cumplirá 33 años el próximo mes, tuvo el registro más bajo del partido con 10 toques en los primeros 45 minutos y algo más contra Panamá. Jude Bellingham había adelantado a Inglaterra en el marcador unos minutos antes y dio el pase que Kane convirtió en gol. Inglaterra aseguró así la primera plaza de su grupo.

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