Vancouver convierte su museo Science World en un balón gigante de fútbol por el Mundial

Todo empezó con una idea caprichosa. ¿Por qué no transformar el emblemático museo Science World, en el centro de Vancouver, en un gigantesco balón de fútbol para el Mundial?

El edificio está coronado por una cúpula geodésica y no se ubica muy lejos del estadio BC Place. Pero su transformación era más fácil de soñar que de llevar a la práctica.

Ahora, la réplica gitante del balón oficial se ha convertido en el símbolo de Vancouver durante el Mundial, una toma favorita tanto para las transmisiones como para las publicaciones en redes sociales.

Hace unos dos años, Science World, el estadio y funcionarios de la ciudad anfitriona conversaban sobre las mejores maneras de aprovechar que el Mundial llegaba a su ciudad.

“Estábamos como diciendo: ‘bueno, definitivamente deberíamos envolver la cúpula como un balón de fútbol, ¿no?’", contó Rob Hollingsworth, director sénior de ventas comerciales y alianzas en Science World. "Y era un poco una broma, porque luego era como: ‘bueno, ¿quién va a pagar por esto y cómo lo hacemos?’. Hubo muchas preguntas.

"Pero creo que en este caso la idea fue en realidad la parte fácil, porque ya sabes, tenemos una pelota enorme en nuestro techo”.

Adidas, que diseñó el balón oficial de los partidos del Mundial, aceptó permitir la réplica. Empresas locales, organizaciones y agencias gubernamentales aportaron para el proyecto. La única pregunta que quedaba era cómo llevarlo a cabo.

La cúpula, normalmente plateada, ha sido un elemento fijo del horizonte de Vancouver desde que se construyó para la Exposición Universal de 1986. En los Juegos de Invierno de 2010, sirvió como la Casa de Sochi para dar adelantos de los Juegos Olímpicos de 2014. Y desde hace mucho alberga a Science World, un museo que incluye una sala IMAX.

Pero cuando se tomó la decisión de transformarla en un enorme balón de fútbol surgieron algunas complicaciones. Los únicos planos del edificio eran los originales, dibujados a mano por el arquitecto local Bruno Freschi.

Así que se envió un dron para tomar mediciones láser detalladas de cada uno de los muchos paneles de la cúpula geodésica. Para disgusto de todos, los paneles eran ligeramente diferentes.

Aun así, se fabricaron paneles flexibles y se numeraron según sus ubicaciones precisas; luego se instalaron y se unieron con amarres especiales para que cedieran un poco cuando hubiera viento.

“Lo orientamos realmente pensando en la transmisión, así que notarán que el logo en el balón, que el trofeo, mira más o menos hacia el sureste, de modo que si estás obteniendo la toma, esa toma icónica de Vancouver, que alinea Science World con el estadio, con el centro, con el agua y las montañas, lo tienes todo en una sola”, explicó Hollingsworth.

Sin embargo, resulta que Science World no es sólo un balón de fútbol durante el Mundial: sigue siendo un museo y está presentando una exposición especial, Fútbol y Tecnología, del Museo de la FIFA.

Es la primera vez que la exposición inmersiva se muestra fuera de Zúrich. Science World la ajustó para añadir un toque canadiense, como la camiseta de la estrella nacional Christine Sinclair usada durante el partido femenino por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, y el balón del partido del Mundial masculino de 2022 en Qatar, cuando Alphonso Davies anotó el primer gol de Canadá en la historia del torneo.

El número de visitantes al museo aumentó durante el torneo, pero nada preparó a Science World para la explosión visual en redes sociales, que está llena de fotos de la cúpula, señaló Hollingsworth.

“Esperábamos que esto fuera lo que pasara, pero en realidad no teníamos idea. En el contexto del Mundial, éramos una de 16 ciudades anfitrionas, así que no sabíamos qué estaban haciendo las demás; solo sabíamos lo que estábamos haciendo nosotros", comentó .

"Pero, sobre todo, esperábamos que fuera una toma que las televisoras adoptaran como la toma icónica de Vancouver, y que viajara por el mundo de esa manera durante el torneo, y creo que así ha sido”, agregó. “Lo que no sabíamos ni necesariamente previmos es simplemente la cobertura orgánica ganada y las redes sociales orgánicas que están ocurriendo todos los días”.

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