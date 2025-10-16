AC Milan deberá jugar sin su estrella tras lesión de Pulisic en amistosos de EEUU

El AC Milan tendría buenos motivos para enojarse con Estados Unidos.

Su estrella Christian Pulisic regresó lesionado de la fecha FIFA y, aunque el atacante estadounidense aún debe ser evaluado completamente por el Milan, los informes dicen que podría estar fuera de acción durante casi un mes.

Eso significaría que Pulisic no solo se perdería el partido del domingo contra Fiorentina, sino también los partidos de la Serie A contra Pisa, Atalanta, Roma y Parma.

Pulisic, quien estaba programado para realizarse pruebas el viernes, ha sido, con diferencia, el mejor jugador del Milan esta temporada, con seis goles y dos asistencias en siete partidos antes de fallar un penal en un empate sin goles contra la Juventus previo al parón internacional.

Una lesión del tobillo derecho afectó a Pulisic, de 27 años, la pasada temporada. Ingresó a los 73 minutos en el empate 1-1 contra Ecuador el viernes. Fue titular el martes contra Australia, pero fue obligado a salir después de 26 minutos con una aparente lesión muscular.

Los Rossoneri esperan tenerlo de vuelta al menos para el derbi contra el Inter de Milán el 23 de noviembre, después del próximo parón internacional.

El Milan marcha tercero en la Serie A, dos puntos por debajo de la Roma y el campeón defensor Napoli.

Napoli visita a Torino el sábado, poco antes de que la Roma reciba al Inter, que está tres puntos por debajo de su oponente en la tabla.

Partidos clave

La visita de Fiorentina al Milan tendrá al entrenador Stefano Pioli regresar a San Siro, donde dirigió a los Rossoneri durante cinco temporadas, llevándolos al título de la Serie A en 2022, así como a la semifinal de la Liga de Campeones el año siguiente antes de irse en 2024.

El entrenador era querido por los fanáticos del Milan, quienes solían cantar en voz alta "Pioli's on fire" (al ritmo de "Freed from Desire").

El Roma-Inter enfrenta a dos equipos con nuevos entrenadores.

Gian Piero Gasperini ha mantenido la buena línea de Claudio Ranieri en la Roma. Los Giallorossi fueron prácticamente invencibles durante la segunda mitad de la temporada pasada con Ranieri y ahora tienen cinco victorias en sus primeros seis partidos con Gasperini.

El Inter inicialmente tuvo dificultades después de que Cristian Chivu reemplazara a Simone Inzaghi, pero ahora ha ganado sus últimos cinco partidos, entre la Serie A y la Liga de Campeones.

Jugadores a seguir

Cuando Riccardo Orsolini marca, Bologna no pierde. El delantero ha perforado la red en cada uno de sus últimos cuatro partidos para Bologna, ayudando a su equipo a dos victorias y dos empates. Bologna visita a Cagliari el domingo.

Ange-Yoan Bonny tuvo su primera titularidad para el Inter antes del receso nacional y respondió con un gol y tres asistencias. El atacante argentino Paulo Dybala podría regresar con la Roma tras recuperarse de su más reciente lesión.

Fuera de acción

El delantero argentino Taty Castellanos se une a varios otros jugadores lesionados para una Lazio en apuros.

Se espera que Castellanos, autor dos goles y tres asistencias, esté fuera de juego durante dos meses debido a una lesión en el muslo. Lazio ha perdido tres de sus primeros seis partidos de liga y visita al Atalanta, sexto en la tabla, el domingo.

Fuera de la cancha

El partido de las eliminatorias mundialistas de Italia el martes atrajo más atención fuera del campo que en él. La seguridad fue estricta antes y durante el partido de Italia contra Israel en Udine, con francotiradores en el techo del estadio y el hotel del equipo visitante.

Alrededor de 10.000 personas asistieron a una manifestación pro-palestina en el centro de la ciudad antes del partido, más de las que estaban en el estadio.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes