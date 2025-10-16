La FIFA anuncia más de un millón de entradas vendidas para Mundial 2026

Más de un millón de entradas ya se han vendido para la Copa Mundial del año próximo, informó el jueves la FIFA.

El ente rector dio a conocer su primera actualización desde que la venta comenzó oficialmente a principios de octubre. Como era de esperar, la mayor demanda proviene de los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canada.

Aunque solo se conocen 28 de los 48 seleccionados que competirán en el Mundial, aficionados de 212 países y territorios diferentes ya han comprado boletos, según dijo la FIFA.

Por orden de entradas ya compradas, Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia completan los diez primeros puestos de países en cuanto a venta de boletos.

El Mundial se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio. El partido inaugural se escenificará en la Ciudad de México y la final se jugará a East Rutherford, Nueva Jersey, a las afueras de la ciudad de Nueva York.

“Ahora que las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un puesto en la histórica Copa Mundial 2026, me entusiasma comprobar que tantos amantes del futbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

“La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo”, agregó.

La FIFA también anunció que su sitio de reventa ha abierto, y las entradas para la final en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey (MetLife) están disponibles con precios que el jueves oscilaban entre 9.538 dólares y 57.500 dólares por butaca.

No se ofrecieron detalles o cifras específicas sobre cuántas entradas se han vendido para ciertos partidos. Tampoco se brindó un desglose por cada sede anfitriona, ni se mencionó una lista de precios para las entradas, como se hecho en los mundiales recientes.

Los compradores que adquirieron las entradas en esta primer periodo de disponibilidad fueron seleccionados de entre 4,5 millones de solicitantes en un sorteo que tuvo lugar el mes pasado.

Los aficionados, incluyendo a los que no tuvieron suerte en la fase de preventa— tendrán la oportunidad de un próximo periodo de venta de boletos, que comenzará el 27 de octubre. Se ofrecerán boletos individuales para los 104 partidos en 16 sedes, además de abonos de estadio y de equipo.

Tomando en cuenta los aforos de los estadios, la cantidad aproximada de butacas a llenar sería de 7,1 millones.

Los datos de las entradas muestran que los asientos de menor precio, fijados en 60 dólares, estaban disponibles para al menos 40 partidos. La mayoría de los partidos, y casi todos los asientos, se fijaron a un precio mucho más alto.

Los aficionados con la opción de compra podían elegir asientos en una de cuatro categorías: la Categoría 1 es para los mejores asientos y la Categoría 4 se circunscribe en algún lugar cerca de la parte superior de los estadios. Se espera que los costos de las entradas fluctúen ya que el torneo recurrirá a precios dinámicos por primera vez.

Por ejemplo, los precios del partido inaugural en México, estaban fijados en 1.825 dólares en Categoría 1 hasta 370 dólares en Categoría 4 cuando se pusieron en venta. Los precios en reventa se encontraban el jueves entre 2.292 y 22.417 dólares.

Los ganadores en la segunda fase del sorteo de entradas podrán adquirirlas desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre. Una tercera fase, denominada sorteo de selección aleatoria, comenzará después del sorteo final de equipos el 5 de diciembre, que determinará el calendario del Mundial.

La FIFA ha dicho que las entradas también estarán disponibles más cerca del torneo “por orden de llegada”.

