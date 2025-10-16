La campeona olímpica Ariarne Titmus sorprende a sus admiradores al retirarse de la natación de élite

La campeona olímpica Ariarne Titmus anunció su retiro de la natación de élite mediante una publicación en las redes sociales que tomó por sorpresa a los aficionados en Australia.

Se esperaba ampliamente que Titmus, de 25 años y ganadora de cuatro medallas olímpicas de oro, regresara a la natación competitiva tras un descanso después de los Juegos de París y se entrenara para los Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

"He amado siempre la natación, ha sido mi pasión desde que era una niña, pero supongo que he tomado este tiempo alejada del deporte y me he dado cuenta de que algunas cosas en mi vida que siempre han sido importantes para mí ahora son un poco más importantes que la natación", dijo Titmus en un video publicado el jueves en Instagram. "Y eso está bien".

El año pasado, en los Juegos Olímpicos de París, Titmus ganó los 400 metros estilo libre para defender su título en una carrera muy publicitada contra la gran estadounidense Katie Ledecky y la canadiense Summer McIntosh.

Las tres habían tenido el récord mundial del evento en algún momento.

En 2023, Titmus se sometió a una cirugía para extirpar dos tumores ováricos benignos, pero regresó rápidamente al más alto nivel.

"Sabiendo ahora lo que sé, desearía haber disfrutado un poco más esa última carrera", expresó. "Pero supongo que al tener estos 12 meses fuera he tenido la oportunidad de explorar cómo es la vida sin la natación, y eso siempre fue mi intención, pero creo que un punto de inflexión para mí fue en la preparación para los Juegos de París, cuando pasé por algunos desafíos de salud que, con toda franqueza, realmente me sacudieron".

Titmus se retira como la poseedora del récord mundial en los 200 metros libres y con 33 medallas internacionales, incluidas cuatro de oro, tres de plata y una de bronce olímpicas, además de cuatro títulos mundiales.

Inicialmente publicó la noticia como una carta a su yo de siete años.

"Hoy te retiras de la natación competitiva. Pasaste 18 años en la piscina compitiendo, diez de esos representando a tu país. ¡Fuiste a dos Juegos Olímpicos y, aún mejor, ganaste!", escribió. "Los sueños que tenías, todos se hicieron realidad. Lograste más de lo que alguna vez pensaste que eras capaz y deberías estar muy orgullosa".

El presidente del Comité Olímpico Australiano, Ian Chesterman, elogió a Titmus por establecer "estándares asombrosos para el deporte y para quienes la siguen".

"Ariarne siempre se ha comportado muy bien, tanto fuera de la piscina como dentro de ella", añadió Chesterman en un comunicado. "Es alguien de quien hablas como una campeona absoluta, alguien que ha mostrado todos los rasgos que deseas en un joven atleta y que ha logrado el éxito máximo".

En una publicación anterior en redes sociales, Swimming Australia felicitó a Titmus por su "dedicación inquebrantable a la natación en Australia y por inspirarnos a todos en todo el mundo".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes