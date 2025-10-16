La ITF cambiará su nombre a World Tennis para una 'identidad más clara'

La Federación Internacional de Tenis cambiará su nombre a "World Tennis" a partir de 2026.

El cambio fue ratificado el jueves por las asociaciones nacionales miembros que votaron en la reunión general anual del organismo rector.

“El cambio proporcionará una identidad más clara que es más relevante para los jugadores, aficionados, socios y partes interesadas del tenis en todo el mundo, y alinea la marca con la mayoría de los organismos rectores globales más destacados del deporte”, dijo la ITF en un comunicado.

Fundada como la Federación Internacional de Tenis sobre Césped en París en 1913, la organización se convirtió en la Federación Internacional de Tenis en 1977.

