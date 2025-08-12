Aaron Rodgers busca el casco adecuado mientras se adapta a Pittsburgh

Aaron Rodgers todavía está adaptándose en Pittsburgh, de más de una manera.

El jugador más veterano de la NFL, que el martes concluyó su primer (y probablemente único) campamento de entrenamiento con los Steelers en el Saint Vincent College, todavía está buscando el casco adecuado.

La liga prohibió el casco que Rodgers utilizó por mucho tiempo debido a que no cumplía con ciertos estándares de seguridad. No está precisamente encantado con el reemplazo que ha estado usando.

"Estoy tratando de cambiarlo", dijo Rodgers a los periodistas. "Todavía estamos en el proceso. Parece una maldita nave espacial ahí fuera. Tenemos que cambiarlo."

El jugador de 41 años señaló que la máscara facial que ha usado en el pasado, y que todavía está tratando de usar ahora, no encaja.

"Es una máscara facial antigua, al igual que yo soy viejo", dijo Rodgers. "Pero estamos tratando de encontrar el casco adecuado ahora."

Rodgers tendrá que acostumbrarse a la incomodidad hasta que el equipo encuentre una solución. Él —y su casco actual— podrían sumar minutos significativos por primera vez contra otro equipo el jueves cuando los Steelers y Tampa Bay realicen una práctica conjunta antes de la visita de los Buccaneers el sábado al Estadio Acrisure.

Aunque no está claro si Rodgers sumará minutos en los ds últimos partidos de pretemporada, está ansioso por estar detrás del centro contra Tampa Bay.

"Es bueno enfrentarse a un equipo diferente porque... tienes la oportunidad de enfrentar defensas que no son suave", dijo. "Así que, con suerte, (el entrenador de Tampa Bay) Todd (Bowles) hará algunas cosas para poner a prueba nuestra protección y darnos la oportunidad de obtener algo de filmación para trabajar."

La ofensiva de Pittsburgh —sin Rodgers, el receptor abierto DK Metcalf y el corredor Jaylen Warren— anotó 31 puntos el fin de semana pasado en la victoria en el duelo de pretemporada sobre Jacksonville. Rodgers elogió la eficiencia de los quarterbacks suplentes Mason Rudolph y Skylar Thompson. También se hizo una idea de cómo podría ser la "operación" cuando él esté en el campo.

Rodgers también hizo su mejor esfuerzo para ser lo que llamó "la voz de la razón" en los auriculares.

"A veces la gente se asusta y empieza a gritar y chillar", dijo el cuatro veces MVP de la NFL, con más que un toque de su humor seco. "Otras veces, la gente está hablando cuando no debería estar hablando. Pero yo soy más el alivio cómico ahí."

Bromas aparte, Rodgers cree que la ofensiva ha progresado desde los difíciles primeros días del campamento. Quizás igual de importante, ha hecho un esfuerzo por tratar de conocer a sus nuevos compañeros de equipo, algunos de los cuales eran niños pequeños (si acaso) cuando Rodgers ingresó a la liga hace 20 años.

