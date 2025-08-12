Bills: James Cook vuelve a entrenar tras una semana de disputa contractual

El running back James Cook se reincorporó el martes a las prácticas de los Bills de Buffalo, poniendo fin —al menos temporalmente— a su negativa como parte de una disputa contractual que comenzó el 3 de agosto.

Cook salió al campo con el uniforme y participó al inicio de la práctica después de perderse cuatro sesiones consecutivas la semana pasada, las dos últimas en las que el jugador de cuarto año ni siquiera hizo acto de presencia en la línea lateral.

Antes de la práctica, el entrenador Sean McDermott anticipó el regreso de Cook basándose en las conversaciones que tuvo con el corredor.

“Las cosas han cambiado y sí, he tenido una conversación con James, y la información que estamos recibiendo es que se está moviendo en la dirección correcta” dijo McDermott.

Sin entrar en detalles sobre la razón detrás de la decisión de Cook, el entrenador dijo que “lo más importante es que se espera que practique y estoy seguro de que eso va a suceder”.

McDermott no pudo decir si esperaba que Cook continuara practicando esta semana antes del partido de pretemporada de Buffalo en Chicago el domingo.

“Demasiado pronto para eso”, dijo McDermott. “Ahora mismo, solo estoy enfocado en lo que tenemos justo delante de nosotros, que es la práctica, lo cual sería un paso para nosotros aquí, que es en lo que estamos enfocados ahora mismo”.

Los mensajes dejados a los agentes de Cook no fueron respondidos de inmediato.

Cook, colíder de la NFL con 16 touchdowns por acarreo la temporada pasada, optó por un “hold-in” al estar con el equipo pero negándose a practicar en un intento creciente de asegurar una extensión de contrato en el último año de su contrato de novato.

Después de practicar completamente durante las primeras ocho sesiones del campo de entrenamiento de los Bills, Cook comenzó su "hold-in" el 3 de agosto al observar la práctica a lo largo de la línea lateral.

El sábado, Cook se vistió y participó en los calentamientos previos al primer partido de pretemporada, pero se negó a jugar en la derrota 34-25 ante los Giants de Nueva York. Observó el juego en su uniforme con gafas de sol y un gorro de lana desde la línea lateral.

Cook negó con la cabeza al negarse a hablar con los periodistas al salir del vestuario después del juego.

Aunque Cook publicó una nota en las redes sociales en febrero sugiriendo que busca ganar 15 millones de dólares por temporada, hay una disputa sobre si esa fue la postura inicial de su campamento.

No está claro cuán alejados están en lo que se espera que sea un contrato de tres años. El precio actual que Cook está pidiendo oscila entre 11 y 12,5 millones de dólares en dinero garantizado.

