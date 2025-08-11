Matthew Stafford no entrena con Rams como se planeó al seguir padeciendo una lesión en la espalda

El quarterback Matthew Stafford no practicó con los Rams de Los Ángeles el lunes como estaba originalmente programado.

Stafford, de 37 años, aún no ha participado en el campamento de entrenamiento ni en la pretemporada este verano mientras lidia con un disco agravado que le causa dolor de espalda.

El entrenador Sean McVay dijo el fin de semana pasado que Stafford participaría en trabajos individuales el lunes por la mañana, pero Stafford asistió a la práctica con ropa de calle en el complejo de entrenamiento de los Rams en Woodland Hills.

“No se sintió lo suficientemente bien, y no pensamos que (practicar) fuera lo correcto basado en cómo se despertó sintiéndose hoy”, dijo McVay.

Stafford realizó un extenso entrenamiento el sábado pasado antes del juego de pretemporada de los Rams contra los Dallas Cowboys, haciendo aproximadamente 70 lanzamientos de todas las distancias.

Pero la espalda de Stafford "no respondió de la manera que queríamos", reconoció McVay.

“Cuando estuvo entrenando, fue genial, y luego es como cualquier otra cosa, vamos a comunicarnos. Todos sabemos que no hay nadie más duro que este tipo, así que vamos a seguir siendo cautelosos. Pero creo que más que nada, él quiere estar ahí más que nadie”.

McVay dijo que no sabía si Stafford intentaría practicar el martes. También mencionó que los Rams y Stafford nunca han discutido la posibilidad de una cirugía para solucionar el problema: "No he llegado a ese punto todavía, en términos de ese tipo de conversaciones. Ha habido muchas conversaciones sobre cuál es el mejor método para abordar esto, y eso no ha surgido todavía”.

McVay ha minimizado repetidamente la gravedad de la última lesión de Stafford, afirmando que el mariscal de campo podría jugar en los partidos si los Rams estuvieran en la temporada regular. McVay reculó ligeramente de esa postura el lunes: “No lo sé. Creo que probablemente aún podría jugar, solo basado en cómo se siente”.

El entrenador dijo que los Rams estructurarán el trabajo de Stafford durante las próximas cuatro semanas “para que pueda sentirse lo mejor posible cuando abramos contra Houston (el 7 de septiembre). Creo que es importante poder hacer algo de trabajo, pero no a expensas de seguir el plan del que hemos hablado”.

El quarterback ganador del Super Bowl está entrando en su 17ma temporada en la NFL. La primera selección global en 2009 por Detroit, Stafford llevó a los Rams a los playoffs en tres de sus primeras cuatro temporadas en la Costa Oeste.

Jimmy Garoppolo es el QB suplente de los Rams. Ni Garoppolo ni Stafford jugarán en la pretemporada, dejando los tres juegos de exhibición de los Rams a Stetson Bennett, quien jugó bien en la victoria de los Rams 31-21 sobre Dallas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.